Omicron chez les enfants augmente les cas de maladies infantiles

Appelée laryngotrachéobronchite (ou croup), il s’agit d’une infection aiguë des voies respiratoires qui se manifeste par une toux aboyante et un stridor inspiratoire.

Activez les notifications pour recevoir des mises à jour sur

Omicron semble affecter les enfants d’une manière différente des autres variantes : c’est ce qu’indiquent les données du dernier rapport du National Covid Cohort Collaborative (N3C), le réseau américain d’information clinique sur les infections à coronavirus Sars-Cov-2, qui avec l’augmentation des cas pédiatriques de Covid a révélé une augmentation d’un type d’inflammation aiguë des voies respiratoires appelée laryngotrachéobronchite (également connue sous le nom de croupe), qui peut causer des problèmes respiratoires qui se manifestent généralement par une toux métallique et aboyante et un son aigu lors de l’inhalation, connu sous le nom de stridor respiratoire.

Enfants positifs au coronavirus (ligne pointillée) avec laryngotrachéobronchite ou trachéite (ligne continue) / Données N3C

Bien qu’elle soit généralement causée par plusieurs virus, tels que le virus parainfluenza de type 1, le virus respiratoire syncytial (VRS), et moins fréquemment par l’entérovirus, le rhinovirus, le virus de la rougeole et le coronavirus du rhume, c’est la première fois que la laryngotrachéobronchite est significativement associé à une variante du Sars-Cov-2.

Selon les experts, la laryngotrachéobronchite survient très probablement parce que la variante Omicron a tendance à infecter les voies respiratoires supérieures plus que « chez les enfants, ils sont si petits qu’il faut moins d’inflammation pour les obstruerA expliqué le Dr Byddy Creech, spécialiste des maladies infectieuses pédiatriques et directeur du programme de recherche sur les vaccins Vanderbilt au Vanderbilt University Medical Center à Nashville, Tennessee, qui n’a pas participé à l’analyse du N3C.

« D’après ce que nous avons vu localement, la laryngotrachéobronchite associée au Covid-19 n’est ni plus ni moins sévère que celle causée par d’autres virus. – a ajouté le Dr Michael Grosso, pédiatre et directeur médical de l’hôpital Huntington de New York, également en dehors de l’enquête -. Cependant, il est important de garder à l’esprit que, cependant, cette inflammation peut avoir un large éventail de sévérité, certains enfants ne nécessitant aucun traitement spécifique tandis que chez d’autres, elle peut évoluer vers le besoin de soins intensifs pédiatriques.« .