Ils ont mesuré le monde ! L’histoire épique de l’origine du métro

Pour mener à bien cette tâche, l’Académie des sciences de Paris a nommé une commission de scientifiques de renom. Parmi eux se trouvaient Borda, Delambre, Lagrange, Lalande, Laplace, Lavousier et Méchain. La commission décide bientôt d’adopter l’idée de Mouton et, en juin 1792, deux équipes dirigées par Joseph Delambre et Pierre Méchain partent de Paris pour ce qui sera une mission sans précédent dans l’histoire : mesurer la taille de la Terre.

La mesure serait effectuée sur le tronçon entre Dunkerque, en France, et Barcelone, en Espagne. Connaissant la différence de latitude entre les deux points, la distance mesurée pourrait être reproduite pour calculer la taille de la Terre.

Delambre s’est dirigé vers le nord vers Dunkerque et Méchain vers Barcelone au sud. Ils conviennent de se retrouver à Paris un an plus tard, apportant leurs mensurations pour calculer la taille de la Terre et définir la mesure du mètre.

Joseph Delambre, à gauche, et Pierre Méchain, à droite – Source : wikimedia.org

Tous deux quittent Paris avec un ordre signé du roi Louis XVI et une voiture garnie de fournitures et des instruments scientifiques les plus modernes et les plus précis de l’époque. Le principal de ces instruments était le Edge Repeater Circle. Il a été installé dans les plus hautes tours de chaque ville.

Pendant la nuit, il fonctionnait comme un sextant et servait à déterminer la latitude locale à partir de l’observation des étoiles. Pendant la journée, il fonctionnait comme un théodolite pour mesurer les distances à partir de l’angle entre deux tours distantes, avec une distance connue entre elles. À l’aide de la géométrie, ils ont calculé les autres côtés du triangle et sont partis pour la ville suivante.

De la quête à l’aventure, de l’aventure à l’épopée

Mais pour observer les étoiles, les astronomes avaient besoin d’un ciel clair, et ce fut le premier des problèmes qu’ils rencontrèrent. Plusieurs nuits fermées ont empêché le début des travaux pendant plusieurs semaines. De plus, la France est encore en pleine révolution et 3 mois après le début des travaux, le roi Louis XVI est déposé puis décapité.

Dès lors, cet ordre royal fut ignoré ou, pire, considéré comme la preuve que ces scientifiques ne représentaient pas des idéaux révolutionnaires. Delambre est arrêté à quelques reprises et ne poursuit ses mesures qu’après avoir reçu un nouvel ordre, cette fois du gouvernement révolutionnaire. Ça n’allait pas bien, mais du côté de Méchain, c’était pire.

Pierre Méchain était sans doute l’un des astronomes les plus expérimentés de son temps. Sa tâche était beaucoup plus avancée, notamment parce qu’il ne rencontra pas, au début, autant de résistance et de méfiance que Delambre. Mais seulement au début. À son arrivée à Barcelone, cependant, il a fait face à un accident qui a failli lui coûter la vie.

Rencontrant le célèbre astronome Pierre Méchain, un inventeur local a voulu lui montrer une pompe à eau qu’il avait construite. Lors de la visite de la bombe, Méchain a été accidentellement touché par un levier de fer, qui lui a cassé la clavicule et plusieurs côtes. Il est resté dans le coma pendant trois mois et lorsqu’il s’est réveillé, il a été confronté à un nouveau chapitre de l’histoire : la France était entrée en guerre contre l’Espagne et il serait assigné à résidence à Barcelone pendant plusieurs mois.

Et c’est lors de son incarcération en Espagne que Méchain remarque une faille dans ses mensurations. Il y avait une différence de 3 secondes d’arc dans la mesure de la latitude de l’emplacement. Il n’a pas pu expliquer la raison de cette différence et a décidé de ne pas signaler son erreur. Mais comme il était perfectionniste, il ne s’en contenta pas et essaya de trouver l’erreur jusqu’aux derniers jours de sa vie.

Tous ces contretemps, erreurs et accidents ont transformé cette mission en une véritable épopée, qui ne s’est achevée que sept ans plus tard.

Un nouveau système de mesure pour le monde

Cela a pris tellement de temps que la France a fini par adopter officiellement le système métrique le 7 avril 1795, avant même que Delambre et Méchain n’aient terminé les mesures. Comme référence pour la taille du mètre, le calcul de la taille de la Terre effectué par Cassini III, 30 ans plus tôt, a été utilisé.

En 1799, lorsque Delambre a terminé ses mesures et réussi à convaincre Méchain de présenter ses résultats, même avec l’erreur supposée, la mesure du mètre a été recalculée et les étalons en platine et en acier ont été produits et distribués aux délégations étrangères.

Après la mort de Méchain en 1804, Delambre reprend la mission personnelle de son ami et découvre l’origine de « l’anomalie de Barcelone », montrant que la différence n’affecte en rien le résultat final des calculs. Méchain était mort sans savoir qu’avec Delambre, il avait mesuré avec précision la taille de la Terre, une mesure qui a donné naissance au nouvel étalon universel de mesure, le mètre.