Les orques chassent et tuent les baleines bleues pour manger… leurs langues

Nous pouvons officiellement ajouter un repas de plus au menu des orques : les baleines bleues, également connues comme « le plus grand animal du monde ». Selon une étude de terrain menée par des scientifiques de Cetrec WA (Cetacean Research), entre 2019 et 2021, des groupes d’orques ont activement chassé et tué trois rorquals bleus, les animaux nageant dans la bouche de l’énorme proie pour dévorer leur langue.

Cela semble être une occasion opportune de rappeler que oui, la franchise cinématographique Sauvez Willy et les nombreux parcs aquatiques sont assez décevants : les orques ne sont pas forcément dociles et sont largement reconnues comme les « tyrans » des mers : le grand requin blanc – un animal qui atteint en moyenne 4 m de long et pèse près de 600 kg (affectueusement surnommé par nous « missile à dents ») – leur échappe.

Lire aussi

Le combat entre orques et requins blancs montre la capacité d’apprentissage des soi-disant « épaulards » pour les chasser : l’immobilité tonique (tourner le requin tête en bas, le laissant totalement immobile) est une ressource que les orques ont apprise – selon les rumeurs – de nous. Des cas d’attaques enregistrées montrent les orques s’écraser sur le côté d’un requin, le rendant étourdi, il le renverse et attaque ses foies riches en nutriments.

Vous savez ce qui est aussi très nutritif ? Langue de baleine bleue, apparemment.

C’est la conclusion tirée par les chercheurs dans la vidéo ci-dessus, qui montre des enregistrements de nombreuses orques se rassemblant pour attaquer des rorquals bleus sur une période d’environ trois ans.

Selon eux, lors de la première attaque enregistrée (2019), les orques se sont réunies pour pousser, frapper et mordre une baleine bleue mesurant environ 22 mètres – deux d’entre elles ont concentré leurs attaques spécifiquement sur la tête. Lorsque la proie était déjà morte, environ 50 épaulards se sont réunis pour dévorer l’animal. Quelques semaines plus tard dans la même année, un baleineau bleu de 40 pieds a été attaqué par plus de 20 orques. Enfin, en 2021, un rorqual bleu de 14 mètres a été chassé pendant 90 minutes et près de 25 km.

Dans toutes les attaques, des morceaux du corps – tels que la nageoire dorsale et les parties les plus grasses du corps – ont été déchirés. Et les attaques sur la tête, et voilà, ont entraîné des parties de la langue arrachées et dévorées.

L’étude a également servi à établir un autre parallèle : des recherches antérieures ont indiqué que les orques mâles – qui deviennent plus gros que leurs femelles – sont ceux qui mènent les attaques. Cependant, le personnel de Cetrec WA a des raisons de croire que les attaques susmentionnées provenaient de femelles – en particulier de femelles avec des nouveau-nés : la nécessité d’assurer la nourriture de leurs petits les aurait rendus plus agressifs.

Qu’il s’agisse de quelque chose lié au moment maternel vécu par les orques ou s’il existe un schéma spécifique ici, l’étude n’a pas encore répondu. Le matériel complet a été publié dans la revue scientifique Sciences des mammifères marins.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !