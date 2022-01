L’atmosphère de cette exoplanète est (un peu) similaire à celle de la Terre

Une étude impliquant au moins deux universités et un institut de recherche astronomique indépendant a conclu que l’atmosphère de l’exoplanète WASP-189b est, à certains égards (peu) similaire à celle de la Terre, notamment en étant divisée en plusieurs couches distinctes.

L’exoplanète mentionnée est à 322 années-lumière de la Terre, en dehors de notre système solaire. Il est déjà relativement célèbre pour être l’un des environnements les plus extrêmes que nous ayons jamais découverts : pendant la journée, sa température est d’environ 3 200 ºC (Celsius) et son « année » dure environ trois jours terrestres, étant 20 fois plus proche de son étoile que nous le faisons depuis le Soleil. En termes techniques, il est classé comme « Jupiter chaud », car il est de la taille de notre plus grande planète et est composé de gaz.

L’illustration de WASP-189b montre que l’exoplanète à plus de 300 années-lumière de la Terre est très proche de son étoile, générant des températures torrides, supérieures à 3 000 ºC (Image : ESA/Reproduction)

Grâce aux nouvelles informations collectées par HARPS (Chercheur de planètes à vitesse radiale de haute précision), des scientifiques des universités de Berne et de Genève (Suisse), ainsi que des membres du Pôle de recherche national (NCCR) et de l’Université de Lund (Suède), ont réussi à établir quelques détails intéressants sur l’exoplanète si éloignée Terre.

« Nous avons mesuré la lumière provenant de l’étoile de cette planète lors de son passage dans son atmosphère. Les gaz de cette atmosphère absorbent une partie de la lumière des étoiles, de la même manière que la couche d’ozone le fait avec la lumière du soleil, ce qui laisse une « empreinte digitale » caractéristique », a déclaré Bibiana Prinoth, auteur principal de l’étude et doctorante à Lund. « Avec l’aide de HARPS, nous avons pu identifier les substances correspondantes », poursuit-elle, citant des éléments tels que le fer, le chrome, le vanadium, le magnésium et le manganèse.

Une substance spécifique, cependant, a attiré plus d’attention : l’oxyde de titane. Le gaz, basé sur le métal de transition léger, est relativement rare à voir sur Terre, mais semble être abondant dans l’atmosphère de WASP-189b. Et tout comme l’ozone, il a également des propriétés similaires.

« L’oxyde de titane absorbe les rayonnements à ondes courtes, tels que les rayons ultraviolets. Le fait que nous l’ayons détecté suggère l’existence d’une couche atmosphérique de WASP-189b qui interagit avec la lumière des étoiles de la même manière que l’ozone le fait avec la Terre », a déclaré le co-auteur Kevin Heng, professeur d’astrophysique à Berne et membre du PRN. .

L’évocation comparative de la Terre n’est pas sans raison : contrairement à ce qu’il peut sembler, notre atmosphère n’est pas un objet uniforme et comporte plusieurs couches – chacune ayant ses propres propriétés. La troposphère, par exemple, est la couche la plus basse, qui couvre le niveau de la mer jusqu’au plus haut sommet – c’est là que se concentre la majeure partie de la vapeur d’eau et, par conséquent, la plupart des phénomènes climatiques s’y produisent. Au-dessus, nous avons la stratosphère, où se trouve la fameuse couche d’ozone.

« Dans notre analyse, nous avons constaté que ces ’empreintes digitales’ des différents gaz étaient légèrement altérées par rapport à ce que nous attendions d’eux. Nous pensons que des vents très forts et d’autres processus naturels en sont la cause », a expliqué Prinoth. « Et à cause de ces changements dans différents gaz, nous avons pensé que ce serait une indication de l’existence de différentes couches – de la même manière que les impressions de vapeur d’eau et d’ozone de la Terre seraient modifiées à distance. »

En pratique, cela pourrait changer la façon dont nous étudions l’atmosphère des autres planètes. Dans le passé, les astronomes considéraient les atmosphères comme des objets uniformes et les étudiaient sur la base de ce principe. Cependant, de futures recherches ont révélé que les atmosphères ont plusieurs couches, ouvrant la voie à des modèles de recherche en deux, voire trois dimensions.

« Nous sommes convaincus que pour bien comprendre une exoplanète – y compris celles qui ressemblent le plus à la Terre, nous devons contempler la nature tridimensionnelle de leurs atmosphères. Cela nécessite des innovations dans les techniques d’analyse des données, la modélisation informatique et les théories fondamentales de l’atmosphère », a déclaré Kevin Heng.

L’étude complète peut être consultée dans la revue scientifique la nature.

