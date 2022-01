Des amis en vacances découvrent le fossile de la plus grande créature invertébrée de tous les temps

Neil Davies, chercheur à l’Université de Cambridge (Royaume-Uni) spécialisé en géologie, a décidé de prendre des vacances avec deux amis en janvier 2018, faisant un voyage géologique à travers l’Angleterre et le Pays de Galles. Sur une plage à Howick, dans le nord de l’Angleterre, les trois sont tombés sur quelque chose d’inattendu : un fossile comme ils n’en avaient jamais vu auparavant. « C’était de la pure chance, mais nous avons réalisé que nous avions découvert les restes d’un grand mille-pattes vieux de 326 millions d’années. »

Selon Davies, la créature vivante aurait mesuré environ 50 cm de large et 2,5 mètres de long, soit environ la taille d’un alligator. Lui et ses deux amis ont décidé d’approfondir leurs recherches et ont conclu avec confiance qu’ils avaient trouvé un fossile d’Arthropleura, le plus grand invertébré qui ait jamais existé. Les résultats de l’étude ont été publiés dans Journal de la Société géologique.

Contexte du spécimen avant extraction. (a) Dalle A du fossile. (b) Dalle B du fossile. (c) Bloc tombé dans lequel le fossile a été découvert en janvier 2018 (cercle blanc), montrant la fissure dans la roche où le fossile a été exposé (triangle blanc). Le cercle noir indique la position dans le profil de la falaise d’où le bloc est tombé. Les failles listyriques sur l’éponte supérieure de la faille Howick sont mises en évidence, montrant un épaississement de l’épaississement de l’éponte supérieure de mudstone (HT) (les flèches rouges indiquent une impression de mouvement de faille). Barre d’échelle 2 m. (d) Vue du bloc tombé (cercle blanc) et position d’origine (cercle noir). Barre d’échelle 5 m. Photographie dans la partie (d) avec l’aimable autorisation de Geospatial Research Limited. Crédit : Neil S. Davies, Russell J. Garwood, William J. McMahon, Joerg W. Schneider et Anthony P. Shillito – Journal de la Geological Society

« C’est une créature que l’on trouve souvent dans les expositions d’art et les musées qui dépeignent la période carbonifère de la Terre. C’était il y a environ 360 à 298 millions d’années et est associé à d’abondantes forêts tropicales productrices de charbon. Pour mettre cela en contexte, il y a plus de 100 millions d’années avant que les dinosaures ne parcourent la planète », a expliqué Davies dans un article publié sur le site Web The Conversation.

Il dit que, jusqu’à présent, les grands fossiles corporels de cet « ancien monstre » étaient rares. « Nos connaissances reposaient sur la compilation d’extraits d’indices provenant de divers sites ; des fragments isolés de pattes et d’exosquelettes qui appartenaient clairement à des arthropodes géants, ou de rares spécimens quasi complets de jeunes Arthropleura qui éclairent le plan corporel de l’animal, bien qu’il s’agisse d’exemples miniatures ne dépassant pas 5 cm de long.

Fossil entre dans la catégorie des fossiles de suivi

Ce que Davies et ses collègues ont trouvé relève de ce qu’on appelle le suivi des fossiles. Ce sont les motifs des roches sédimentaires qui ont été laissés par les animaux se déplaçant à travers ou sur les sédiments.

« Dans le cas des traces fossiles d’Arthropleura, les grès carbonifères de l’Utah à l’Ukraine sont souvent traversés par des lignes qui attestent d’énormes arthropodes à plusieurs pattes laissant leurs empreintes derrière eux alors qu’ils traversaient des plages et des lits de rivière perdus depuis longtemps », a-t-il révélé. Davies.

Selon le chercheur, les indices de plus de 50 cm de large sont relativement courants, « bien que des fossiles corporels approchant ces dimensions n’aient jamais été découverts ».

Bien qu’ils soient en vacances, les trois amis ont choisi un itinéraire de voyage aux allures de travail. « Nous avons publié la carte géologique de l’Angleterre et du Pays de Galles et tracé un itinéraire qui nous mènerait à travers des millions d’années d’histoire de la Terre en deux semaines, remontant à 560 millions d’années », a déclaré Davies.

L’un des arrêts a emmené le trio sur une plage à Howick, dans le Northumberland, à environ 40 km au sud de la frontière écossaise. Après avoir erré le long de la côte sud pendant l’après-midi, ils rentraient pour assister au coucher du soleil. « Juste avant de remonter la falaise, un de mes amis a vu un bloc de grès récemment tombé. Il s’était fendu en son milieu, révélant incidemment un fossile énigmatique de chaque côté de la roche brisée – une collection de 76 cm de long de 12 à 14 segments », a déclaré Davies. « Nous avons pris autant de photos et de notes que possible et sommes entrés en contact avec un certain nombre d’experts en arthropodes carbonifères à travers le monde. Tout le monde a confirmé qu’il devait s’agir d’un Arthropleura.

Puis, avec la permission de Natural England et des propriétaires fonciers Howick Estate, les chercheurs sont retournés sur le site pour récupérer le fossile quatre mois plus tard.

Bien qu’incomplet, en raison d’un petit accident survenu au moment de la fouille, lorsqu’une des roches s’est brisée, devenant un puzzle de 12 pièces, le fossile, avec ses 76 cm sur 36 cm et plus de 80 kg, conduit à couronne de le plus grand fossile d’arthropode d’un spécimen de trilobite ordovicien légèrement plus petit (un groupe éteint d’arthropodes marins du Canada).