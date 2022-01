C’est quoi Imbolc, la fête celtique dédiée au printemps qui débute ce soir

Dès le coucher du soleil le 31 janvier, les célébrations d’Imbolc commencent, un festival celtique dédié au printemps qui embrasse les concepts de lumière et de renaissance.

Parmi les fêtes les plus populaires de la tradition celtique figure l’Imbolc, qui est célébrée dans les pays de langue gaélique le premier jour de février, exactement à mi-chemin entre le solstice d’hiver et l’équinoxe de printemps. En réalité, les célébrations commencent déjà le soir du 31 janvier, puisque selon la culture celtique le début d’une nouvelle journée se faisait juste au coucher du soleil. L’Imbolc est l’une des quatre grandes fêtes gaéliques saisonnières, la première du cycle, avec Beltane (qui est célébrée le 1er mai), Lughnasadh (1er août) et Samhain (1er novembre). Aussi connu sous les noms d’Imbolg, Jour de Santa Brigida et Oimelc, c’est une fête dédiée au plus fort de l’hiver et au début du printemps, dont les premiers signes dans la nature commencent à se faire sentir. Elle célèbre aussi la lumière des jours qui ne cessent de s’allonger. L’Imbolc embrasse les concepts d’éveil, de renaissance et de nouveau départ, tous associés au printemps. Dans certaines régions celtiques, il est également connu sous le nom de Rain Festival. Caractérisé par des éléments à la fois païens et religieux (après le processus de « christianisation »), l’Imbolc trouve ses racines dans le néolithique. Voici ce que nous savons de cette célébration fascinante.

Les origines du terme Imbolc sont entourées de mystère. L’étymologie est également incertaine. Comme l’indique le livre « Les Celtes » de Nora K. Chadwick, J. Corcoran, l’explication la plus plausible est que le terme dérive de l’irlandais ancien « i mbolc » – en irlandais moderne : i mbolg -, qui signifie « dans le utérus « . La référence est à la grossesse de la brebis qui se produit à cette époque de l’année. Les anciennes communautés celtiques profitaient du lait de brebis pour fabriquer des fromages et autres produits, mais aussi les queues des petits agneaux qui servaient aux recettes traditionnelles. Ils étaient considérés comme des repas essentiels pour surmonter les rigueurs de l’hiver. Selon le linguiste celtique français Joseph Vendryes, le nom d’Imbolc serait plutôt lié au terme « folcaim », qui en irlandais ancien signifiait la « purification » du feu et de la lumière, « nettoyage » et « lavage », parmi les rituels typiques de cette fête. Le nom alternatif Oímelc (de oi-melg) rappelle également la disponibilité du précieux lait de brebis à cette époque de l’année. Les moutons, de plus, sont plus résistants que les vaches en présence d’une végétation rare comme l’hiver, donc les agriculteurs ont obtenu le lait avant le bétail et ont étendu les stocks.

L’Imbolc, comme indiqué, est intimement liée à Brigid / Bridget, une déesse gaélique associée à la guérison, au printemps, à la fertilité, à la sagesse et à la protection du bétail, toutes vertus transférées à Sainte Brigid dans le processus de christianisation du festival, qui à partir de 2023 il deviendra « officiel » en République d’Irlande. Ce n’est pas un hasard si parmi les principaux symboles de l’Imbolc il y a les soi-disant «croix de Brigid» – faites de joncs entrelacés – et des poupées (Brídeóg) qui, avec les traits stylisés de la déesse, qui dans le passé défilaient devant des maisons pour les bénir. Comme on croyait que la déesse visitait les maisons de tout le monde pendant le festival, les Celtes ont préparé une chambre pour la loger et ont également laissé de la nourriture et des boissons. De plus, les vêtements étaient suspendus à l’extérieur pour être bénis par sa lumière. Dans les maisons, bougies et lampes étaient également allumées pour apaiser la renaissance du printemps et la purification de la lumière, une tradition qui amena les Imbolc à la Chandeleur, la « fête de la Présentation de Jésus au Temple » que les catholiques célèbrent le 2 février. . Les célébrations d’Imbolc se sont poursuivies avec des visites de puits sacrés, la libération d’offrandes et de cadeaux, et la récupération d’eau pour la bénédiction de la maison.

De nos jours, la fête d’Imbolc est célébrée à la fois par les chrétiens et les néo-païens. Lors de grands festivals tels que Killorglin, dans le comté de Kerry en Irlande, les participants célèbrent en chantant et en dansant devant le feu purificateur, en portant des masques et des chapeaux de paille et en apportant des poupées Brídeóg en cadeau.