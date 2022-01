Un serpent de 4 mètres est retrouvé dans un restaurant de Bahia

Dimanche dernier (30), un serpent mesurant environ 4 mètres a été retrouvé sur le toit d’un restaurant situé sur la BR-101, à Itabuna, dans le sud de Bahia. Les employés de l’établissement ont repéré l’animal et, peu de temps après, ont alerté les pompiers pour le sauvetage.

Une équipe de la 4e brigade militaire de pompiers (4e GBM/Itabuna) a capturé le serpent en utilisant des techniques appropriées. Même parce que l’objectif n’était pas de stresser l’animal, puisqu’il se trouvait en dehors de son habitat naturel. Après le sauvetage, il a été possible de constater que le serpent était sans blessure apparente et a été emmené au quartier général du 4e GBM pour être transporté à l’Institut de l’environnement et des ressources en eau (INEMA) plus tard cette semaine.

De plus, le service d’incendie a souligné que dans des cas comme celui-ci, dans lesquels un animal est trouvé en dehors de l’habitat naturel, il est juste que le citoyen ne tente pas de le capturer. Par conséquent, les pompiers doivent être appelés rapidement, qui sont formés et ont des techniques affirmées pour un sauvetage en toute sécurité.