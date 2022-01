Vidéos : le satellite Starlink retombe sur Terre et est aperçu au Brésil

Samedi soir (29), un phénomène lumineux a été observé dans le ciel du Maranhão et du Tocantins. Les experts pensent que cela a été causé par la rentrée de débris spatiaux dans notre atmosphère, probablement un petit satellite Starlink lancé en 2020.

L’un des facteurs qui renforcent la thèse qu’il s’agissait d’un débris spatial est la lenteur avec laquelle la lumière se déplaçait : le passage a duré plus de 20 secondes. Une météorite ou un avion qui tombe serait beaucoup plus rapide.

Des objets de plus en plus courants

Ces derniers temps, les satellites et les morceaux de fusée « tombant » sont devenus monnaie courante, en particulier compte tenu de la nouvelle ère de l’exploration spatiale et de l’occupation de l’orbite terrestre, qui est encombrée d’objets envoyés de la Terre dans l’espace. Et capter ces événements, avec modernité, est devenu presque banal.

«Avec la facilité des smartphones toujours à portée de main, les enregistrements d’objets rentrant dans notre atmosphère, à la fois naturels, tels que les météores et les bolides, comme les débris spatiaux, ont augmenté. C’est quelque chose que nous allons voir de plus en plus souvent. Malheureusement, car ils compromettent les observations astronomiques. Mais ils sont toujours intéressants pour ceux qui en sont témoins », a déclaré Julio Lobo, astronome à l’Observatoire municipal de Campinas (SP), dans une interview avec le site Web Tilt de l’UOL.