Un blizzard frappe la côte est des États-Unis, les compagnies aériennes annulent 6 000 vols

Environ 6 000 vols ont été annulés ce week-end aux États-Unis en raison d’un blizzard qui frappe le nord-est du pays. De plus, l’accès a été restreint sur plusieurs routes. Selon le National Weather Service, la forte tempête a jeté plus de deux pieds de neige, un signe avant-coureur des choses à venir à Pâques, étant donné que 11 millions de personnes sur la côte Est sont déjà sous avertissement de blizzard pour avril.

dégâts de blizzard

New York, le New Jersey, Long Island et Boston ont ressenti les effets du blizzard. Plusieurs États ont déclaré l’état d’urgence.

Le blizzard s’est formé dans l’océan Atlantique et est toujours prévu pour ce dimanche (30), laissant la population des régions touchées en état d’alerte.

Les zones côtières du Massachusetts ont connu des inondations et ce blizzard est déjà considéré comme le plus violent depuis 44 ans.

En 1978, un blizzard de neige de 70 cm frappe les régions du nord et de l’est des États-Unis, principalement Boston, tuant des dizaines de personnes, en plus de causer de nombreux dégâts matériels.