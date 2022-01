Les cendres du volcan Tonga arrivent au Brésil et laissent le ciel rouge

Les habitants d’Espírito Santo ont été surpris la semaine dernière par un ciel dans les tons orange, rose et rouge – qui, selon les experts, est le résultat de l’arrivée au Brésil des cendres du volcan Hunga Tonga-Hunga Haʻapai, qui a éclaté le 15 de janvier, il y a plus de 12 000 km des terres d’Espírito Santo.

Considérée comme la plus importante de ces 30 dernières années dans le monde, l’éruption du volcan des Tonga a dévasté les zones voisines, libéré 400 000 tonnes de dioxyde de soufre dans l’atmosphère, et ses cendres et gaz ont atteint la stratosphère, ce qui ne se produit que lors d’épisodes de grande intensité. Selon la NASA, l’énergie de l’explosion était plus intense que celle de 500 bombes atomiques comme celle larguée sur Hiroshima en 1945.

Après avoir atteint la stratosphère, le panache de gaz, de vapeur et de cendres produit lors de l’éruption a migré vers l’ouest. Sur la base des alertes de cendres volcaniques émises par les centres australiens d’alerte aux cendres de l’aviation (VAAC) à Wellington et plus tard par Darwin, l’étendue horizontale du panache est passée de 18 000 km2 le 15 janvier à 12 millions de km2 le 19 janvier.