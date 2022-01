Omicron 2 aurait un avantage de croissance par rapport à la variante « sœur »

C’est ce qu’indiquent les données du dernier rapport de l’UKHSA selon lequel les nouveaux cas liés à la forme virale « sœur » d’Omicron ont augmenté de 30% par rapport à ceux d’Omicron standard.

Avant même la fin de la vague Omicron, le nombre croissant de cas liés à une autre variante, connue sous le nom de BA.2 et officieusement appelée « stealth Omicron » inquiète les experts, non pas parce qu’il s’agit vraiment d’une forme virale « invisible » (on parlait aussi de ici) mais parce que sa diffusion au niveau mondial reste difficile à interpréter. Le BA.2 avait en fait déjà été détecté en Afrique du Sud dans les mêmes jours où l’émergence de la variante Omicron a été signalée (qui deviendra plus tard dominante) mais toujours en Afrique du Sud, le même BA.2 ne s’est pas propagé de manière significative comme le variante «sœur» (ou BA.1), contrairement à ce qui s’est plutôt produit dans des pays comme le Danemark, où Omicron 2 représente actuellement environ 65% des nouveaux cas.

Le pourcentage d’infections à Omicron 2 augmente également rapidement en Allemagne et en Inde, ainsi qu’au Royaume-Uni, d’où sont sortis ces dernières heures les résultats préliminaires des études menées par l’Imperial College de Londres sur l’efficacité des vaccins anti Covid, qui contre BA.2 il serait heureusement conservé, voire légèrement supérieur à BA.1. Et d’où viennent les données du dernier rapport de l’Agence de sécurité sanitaire (UKHSA), qui a désigné la nouvelle forme virale comme une « variante en cours d’investigation », et les conclusions d’une étude du King’s College de Londres qui suppose une plus grande contagiosité qu’Omicron 1 .

À l’appui de la contagiosité accrue est l’incidence d’Omicron 2, ou le nombre de nouvelles infections causées par BA.2, pour lequel les données de l’UKHSA indiquent une augmentation du taux de croissance par rapport à Omicron 1 dans les régions du pays où vérifié suffisamment d’infections pour pouvoir faire une comparaison. « L’avantage apparent de la croissance est actuellement substantiel» a souligné UKHSA. « Nous savons maintenant que BA.2 a un taux de croissance plus élevé, ce qui peut être observé dans toutes les régions d’AngleterreA déclaré le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’UKHSA.

L’agence a également indiqué que le taux d’attaque secondaire pour BA.2 (c’est-à-dire le nombre d’infections survenues dans un laps de temps donné) a augmenté d’environ 30% par rapport à BA.1, reflétant un avantage en termes de transmission de BA.2 . En tout cas, l’organisme britannique a souligné qu’il n’y a pas de données indiquant une plus grande sévérité de l’infection (formes plus graves de Covid), tout en rappelant que ces conclusions sont préliminaires et que le nombre de cas évalués jusqu’à présent est relativement faible et que de nouveaux des études seront nécessaires pour confirmer ces conclusions.

Parallèlement, le variant BA.2 a également été détecté en Italie, avec 21 échantillons séquencés, représentant environ 1 % des séquences classées comme Omicron. Des infections BA.2 ont été identifiées en Campanie, Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Latium, Ligurie, Lombardie, Piémont, Sicile et Toscane.

Cependant, il n’est pas encore clair si BA.2 sera capable de provoquer une nouvelle vague d’infections ou s’il a le potentiel de prolonger la vague actuelle, bien qu’en Afrique du Sud, où le pic a été dépassé, il n’y a aucun signe de Bien que les infections BA.2 soient en augmentation, avec une prévalence de 25 %. « Je serais surpris si BA.2 provoque de grosses vagues dans des endroits qui viennent d’avoir BA.1Dit le biologiste évolutionniste Jesse Bloom du Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle. Cependant, les pays qui ont jusqu’à présent largement réussi à empêcher la propagation du coronavirus SARS-CoV-2, comme le Japon, pourraient trouver encore plus difficile d’éviter la circulation de BA.2 que de BA.1.