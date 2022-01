Des millions d’animaux exotiques dans les foyers européens, LAV : « 1 sur 7 a des maladies transmissibles à l’homme »

Dans les foyers des citoyens européens, il y a environ 500 millions d’animaux exotiques, dont beaucoup sont affectés par des maladies transmissibles à l’homme. Quels sont les risques.

La pandémie de COVID-19 que nous vivons depuis deux ans a été déclenchée par la relation malsaine que nous entretenons avec les animaux, entièrement centrée sur l’exploitation et la domination. Selon les experts, en effet, le coronavirus SARS-CoV-2 se serait propagé (le saut d’espèce) d’un animal à l’homme dans le tristement célèbre marché aux poissons de Huanan (Huanan Seafood Wholesale Market), un marché humide de Wuhan dans lequel des animaux sauvages ont été vendus et abattus. On pense que l’un d’eux, porteur de l’agent pathogène, a infecté un commerçant ou un client et à partir de là a déclenché la pandémie qui a déjà tué plus de 5,6 millions de personnes dans le monde, dont environ 146 000 en Italie. Ce n’est pas un hasard si une étude du virologue américain Michael Worobey, professeur au département d’écologie et de biologie évolutive de l’université d’Arizona à Tucson, a déterminé que le premier cas officiel de COVID-19 remonte au 11 décembre 2019 et concerne précisément une femme qui travaillait au marché humide, vendeuse de fruits de mer. Ce qui s’est passé avec le COVID-19, le MERS et le SRAS, toutes les maladies déclenchées par les coronavirus – des agents pathogènes qui circulent naturellement chez les chauves-souris – pourrait également se répéter à l’avenir, si nous ne commençons pas à vivre en paix avec les animaux, à les respecter et à préserver les leurs. habitat. Le risque d’une nouvelle zoonose (une maladie infectieuse transmise d’un animal à l’homme) est en effet bien réel, non seulement en raison des marchés humides susmentionnés, mais aussi du riche commerce d’animaux exotiques.

Comme le souligne l’étude « Infected and Undetected: Zoonoses and Exotic Pets in the EU » menée par Animal Advocacy and Protection (AAP), une association de défense des droits des animaux aux Pays-Bas qui, avec la Ligue anti-division italienne (LAV), est partie d’Eurogroup for Animals, ce risque est également important en Europe. L’étude citée par LAV montre qu’environ 500 millions d’animaux exotiques de 200 espèces différentes vivent dans les maisons des citoyens européens, dont jusqu’à 1 sur 7 sont porteurs de maladies dangereuses pouvant être transmises à l’homme. Cela signifie que plus de 71 millions d’animaux exotiques gardés à la maison « sont infectés ou potentiellement infectés ». Rien qu’en Italie, 3 millions de ces créatures malheureuses entrent chaque année, mais il y a une part importante – jusqu’à 160 % – qui échappe au réseau de contrôles. « Ces données, combinées à celles déjà diffusées par LAV, les nombreuses études scientifiques du monde entier aujourd’hui, la situation épidémiologique italienne et mondiale (nombre toujours croissant de cas), le fait que le secteur commercial des animaux est totalement un Far West sans aucune surveillance-contrôle sanitaire, et que même aujourd’hui de nombreuses foires/marchés aux animaux peuvent se tenir (ou seront bientôt réorganisés), crée un scénario très désastreux pour le futur proche si l’on ajoute qu’aujourd’hui en Italie il y a divers foyers d’aviaire sur élevages de volailles et d’animaux sauvages, eh bien, le scénario devient désespéré ! », a déclaré Andrea Casini, responsable de LAV Animaux Exotiques.

L’activité, estimée à environ 100 millions d’euros annuels, est donc considérée comme une véritable « bombe à retardement » en raison du risque sanitaire qui y est déterminé. Après tout, nous avons tous subi les conséquences désastreuses de la pandémie de COVID-19, non seulement sanitaires, mais aussi sociales et économiques, comparables en gravité à celles d’un conflit mondial. Les prévisions des experts ne sont pas roses et pour une nouvelle pandémie ce ne serait qu’une question de temps, avec le risque que la prochaine soit encore pire que l’actuelle, comme récemment « prophétisé » par Bill Gates, qui avec sa fondation (Bill & Melinda Gates Foundation) a toujours été à l’avant-garde avec son ex-femme dans la lutte contre le COVID-19, en particulier avec le programme de vaccination solidaire COVAX.

À la lumière de toutes ces prémisses, respecter et protéger les animaux sauvages leur garantit non seulement le droit à la liberté et au bien-être, mais préserve également nos communautés d’être frappées par de nouvelles zoonoses dévastatrices. Le charme des « animaux de compagnie » exotiques est indéniable, mais ils ne sont absolument pas des objets et doivent être laissés – et protégés – dans leur habitat naturel, non vendus dans les foires ou à titre privé pour satisfaire la vanité des collectionneurs ou le désir enfantin de posséder une créature insolite. . Souvent, ils sont aussi gardés par des personnes qui n’ont ni les autorisations ni les compétences pour subvenir à leurs besoins minimaux. « La majorité des animaux exotiques en Italie sont élevés par des amateurs, à la maison ou au garage, sans aucun protocole sanitaire et sans licence/autorisation », écrit la LAV dans un communiqué. « Suite à notre enquête dans trois expositions d’animaux exotiques, nous sommes devenus de plus en plus conscients et alarmés de la façon dont ce secteur est complètement hors de contrôle et représente une véritable bombe à retardement ! », a commenté Casini.

Heureusement, depuis le déclenchement de la pandémie de COVID-19, des mesures importantes ont été prises pour mettre fin au commerce des animaux exotiques. La plus importante en Italie était sans aucun doute la loi 53 de 2021 – liée aux directives européennes et publiée au Journal officiel le 23 avril de l’année dernière – qui prévoit l’interdiction d’importer, de détenir et de commercialiser des animaux exotiques et sauvages. Bref, fini les chauves-souris, amphibiens, reptiles et autres animaux venus de pays lointains et vendus comme si de rien n’était. La loi n’a cependant pas encore été mise en œuvre et c’est pour cette raison que LAV renouvelle l’appel « aux ministres de la Santé Speranza, de la Transition écologique Cingolani et au sous-secrétaire aux Affaires européennes Amendola, afin qu’ils mettent immédiatement en œuvre la Délégation Loi 53 de 2021 avec le décret législatif attendu pour arrêter l’importation et la possession d’animaux exotiques et sauvages « . C’est une étape vitale pour vaincre la souffrance de la faune et pour nous protéger.