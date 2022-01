Des scientifiques chinois détectent une « lumière zodiacale » sur des exoplanètes potentiellement habitables

Sa lueur est causée par la lumière tombant sur des millions de minuscules particules qui faisaient partie du disque protoplanétaire – le nuage rotatif de gaz et de poussière qui tournait autour du Soleil au début de la formation de notre système solaire. Ce nuage a formé des planètes et des astéroïdes, mais une partie de la poussière d’origine a été laissée derrière.

Selon les recherches d’une équipe d’astronomes et de lycéens chinois, un phénomène similaire se produit dans le ciel d’au moins certaines exoplanètes potentiellement habitables. Et cela pourrait être un autre indice pour les scientifiques qui cherchent à découvrir à quoi pourraient ressembler ces mondes exotiques.

« Si nous pouvons détecter la lumière zodiacale d’un système distant de planètes, alors ce système a probablement des composants comme des astéroïdes et des comètes qui ne peuvent pas être facilement détectés directement par d’autres moyens », a déclaré l’auteur principal Jian Ge, astronome à l’Observatoire. Shanghai, lors d’une conférence de presse tenue virtuellement par l’American Astronomical Society.

Ge et son équipe ont évalué 47 planètes extraterrestres potentiellement habitables différentes étudiées par le télescope spatial Kepler de la NASA, qui a mis fin à ses opérations en 2018.

Pour analyser chaque planète, l’équipe a rassemblé une série de données fournies par des sources telles que la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA), le Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) et le télescope spatial Spitzer de la NASA, entre autres.

Ces données ont aidé les chercheurs à déterminer quels systèmes planétaires étaient plus brillants en lumière infrarouge – des longueurs d’onde que nous ressentons comme de la chaleur – qu’ils n’auraient pu s’y attendre. Ensuite, l’équipe a cherché à voir si d’autres facteurs, tels que les étoiles de fond, pouvaient être à blâmer.

En fin de compte, le processus a identifié trois planètes où les chercheurs disent que la lumière zodiacale peut briller : Kepler-69c, Kepler-1229b et Kepler-395c, toutes classées comme « super Terres ».

Ce que les scientifiques verraient exactement à la surface de ces mondes extraterrestres varie probablement d’une planète à l’autre.

Représentation artistique de la lumière zodiacale à la surface de la planète Kepler-1229 av. Image : SHAO/Yue Xu

Concernant Kepler-1229b, par exemple, Ge dit que la lumière zodiacale peut apparaître « très rouge ». Kepler-69c, cependant, peut être un monde de « super Vénus », plus grand que notre voisin, mais tout aussi inhospitalier. « Nous pouvons imaginer que l’atmosphère et la surface de cette planète ressemblent à notre Vénus », a déclaré Ge. « Il pourrait avoir un effet de serre incontrôlable sur sa surface, et l’atmosphère pourrait être épaisse et chaude, tandis que la surface serait extrêmement sèche. »

Avec seulement trois candidats sur 47 planètes, les chercheurs ne peuvent pas dire que la lumière zodiacale est un spectacle particulièrement courant sur les mondes potentiellement habitables, mais cela pourrait changer lorsque les astronomes pourront utiliser des observations encore plus raffinées. « Lorsque la sensibilité s’améliore, nous pouvons voir plus de systèmes qui ont des émissions de poussière plus faibles », a déclaré Ge.

