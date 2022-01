Problèmes : la deuxième tour de lancement SLS de la NASA suscite des inquiétudes

LA Système de lancement spatial (SLS), la fusée qui effectuera une partie des missions de retour sur la lune du programme Artemis, comportera une deuxième tour de lancement qui, selon la NASA, a suscité certaines inquiétudes.

La deuxième tourelle aura un deuxième étage encore plus grand que le premier, ce qui la rend inadaptée au « lanceur mobile » principal (ML-1). Cette partie de la construction de la nouvelle tour (ML-2) est sous la responsabilité de Bechtel National, qui a remporté l’appel d’offres de la NASA d’une valeur de 383 millions de dollars américains (2,06 milliards de R$) et la livraison est prévue pour mars 2023. en d’autres termes : environ un tiers du coût du lanceur de sorts principal et seulement la moitié du temps disponible.

Le principal support pour commencer la construction de la deuxième tour de lancement mobile (ML-2) pour le SLS, la fusée de la NASA qui ramènera l’homme sur la Lune (Image : Bechtel/Handout)

Lors de la présentation de Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale (ASAP) à la NASA, l’ingénieur George Nield, consultant pour l’agence, a déclaré que 90% des plans dessinés de la structure étaient en retard. Ces plans consistent, en somme, en l’aspect final de la tour, lors de sa construction.

« Le lanceur mobile 2 [nome da nova estrutura] rencontré des obstacles », a déclaré Nield. « La société sous-traitante, Bechtel, a rencontré des difficultés de performance, associées à la complexité du projet et aux préoccupations liées aux fournisseurs, sans parler de COVID. »

Autrement dit, pour des raisons allant de la mauvaise gestion du calendrier de Bechtel à la pandémie actuelle, l’entreprise a reçu ce que l’industrie appelle une « deuxième lettre de préoccupation » de la NASA, dans laquelle l’agence demande à l’entrepreneur de faire une analyse approfondie des risques et des obstacles au projet, en plus d’élaborer un plan de remédiation et d’identifier les opportunités de réduction des coûts et de minimiser plus efficacement les « perturbations d’horaire ».

Selon le document, ce plan devrait être livré à la NASA mardi prochain (1/2).

Tout cela, en plus de l’attente qui a déjà été générée à propos d’un audit de l’inspecteur général de la NASA, prévu pour le second semestre 2022 : « Mobile Launcher 2 (ML-2) assemblera, traitera, transportera et lancera la capsule Orion et des variantes plus grandes de la fusée SLS de la mission Artemis IV », a déclaré l’inspecteur via Twitter. « Notre audit futur déterminera si le ML-2 respecte les objectifs de coût, de temps et de performance. »