Northrop Grumman rend hommage à l’astronaute décédé au nom d’un nouveau vaisseau spatial

Le scientifique anglo-américain Piers Sellers sera honoré par Northrop Grumman, qui a choisi de donner son nom au prochain navire de la lignée Cygnus. Désormais nommé «SS Piers Sellers», le cargo doit décoller en février pour livrer des fournitures scientifiques pour la mission. Expédition 67en route vers la Station spatiale internationale (ISS).

« C’est la tradition de notre entreprise de nommer chaque vaisseau spatial Cygnus d’après un pionnier du vol spatial habité », a déclaré Christina Zourzoukis, analyste de projet RH chez Norhtrop Grumman, dans une vidéo partagée par l’entreprise sur Twitter. « Alors que nous nous préparons pour notre prochaine mission vers l’ISS, je suis fier d’annoncer que NG-17 Cygnus sera nommé en l’honneur de Piers Sellers, l’astronaute de la NASA qui a aidé à mettre en place la station et a apporté d’énormes contributions à la science du climat. »

Né en avril 1955, Piers Sellers a obtenu un diplôme en sciences écologiques et un doctorat en biométéorologie de l’Université d’Édimbourg et de l’Université de Leeds, respectivement. Il a rejoint la NASA en 1982 – 14 ans avant d’être choisi par l’agence comme l’un de ses astronautes.

La NASA lui attribue la création du « modèle simple de la biosphère », le premier modèle à simuler de manière réaliste l’interaction entre la photosynthèse à l’échelle mondiale et les divers climats de la Terre. Cette création deviendrait une base pour l’évolution scientifique qui, aujourd’hui, nous permet d’étudier le réchauffement climatique et d’autres phénomènes similaires.

Les vendeurs rejoindront plus tard la liste des astronautes de la NASA en 1996, deux ans avant le lancement de la Station spatiale internationale. Entre 1996 et 1998, il a fait partie de la mission STS-112, où il a dirigé trois sorties dans l’espace pour installer les fermes de support arrière de l’ISS.

Il volera à nouveau sur la mission STS-121, la seconde que la NASA a exécutée après la tragédie qui a conduit à la perte de Columbia et de son équipage en 2003. Lors de cette mission, Sellers a de nouveau effectué des sorties dans l’espace pour tester de nouvelles méthodes de réparation sur les plaques de protection thermique ISS.

Le dernier voyage de Sellers a eu lieu lors de la mission STS-132, où il s’est joint en tant qu ‘ »expert » à bord d’Atlantis. La mission est devenue connue sous le nom de livraison du module russe Rassvet, que les vendeurs ont aidé à amarrer à la station avec l’équipe de cosmonautes de Roscosmos.

En tout, Piers Sellers a passé 35 jours, neuf heures et deux minutes dans l’espace, plus 41 heures supplémentaires en sortie dans l’espace. En 2011, il a pris sa retraite du poste d’astronaute et a pris une direction scientifique et d’exploration au Goddard Space Flight Center.

En 2017, Sellers a finalement succombé à une lutte de toute une vie contre le cancer du pancréas – un an après avoir reçu la NASA Outstanding Service Medal, la plus haute distinction décernée par l’agence spatiale.

« Ceux qui l’ont connu se souviendront certainement de ses blagues et de sa capacité à faire sourire les autres », a déclaré Zourzoukis.

