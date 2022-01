Une start-up spatiale japonaise retarde sa deuxième mission lunaire

Cette semaine, ispace (avec une lettre minuscule), une startup spatiale japonaise basée à Tokyo, a annoncé des plans pour une série de missions robotiques vers la lune, avec la première, appelée M1, destinée à visiter le satellite naturel de la Terre à la fin de 2022.

Cependant, selon ispace, la deuxième mission lunaire (connue sous le nom de M2) devait être retardée afin que l’entreprise puisse « refléter les conditions internes et externes ». La startup n’a pas précisé quelles sont ces conditions dans la déclaration, qui fait également état des progrès d’un micro-rover lunaire qui devrait voler vers la Lune dans le cadre de la mission M2.

Une illustration du rover que la société japonaise ispace prévoit de déployer lors de sa deuxième mission lunaire. Image : ispace

« L’année prochaine est la plus importante pour nous », a déclaré le PDG et fondateur d’ispace, Takeshi Hakamada, dans le communiqué. « Chaque membre de notre équipe a contribué à nos progrès, et je continue d’être reconnaissant envers nos contributeurs chaque jour. Il reste encore beaucoup de travail à faire, nous devons donc rester concentrés et déterminés alors que nous nous dirigeons vers notre première mission.

Selon Hakamada, l’atterrisseur de la mission M1, appelée série 1, est presque entièrement assemblé et intégré, sur le point d’être lancé à la fin de l’année.

Parmi les activités impliquées dans la mission M1 figurent « l’accouplement des principaux ensembles supérieur et inférieur, l’installation de composants tels que les radiateurs, l’isolation multicouche, les panneaux solaires, le train d’atterrissage et le mécanisme de déploiement du rover, ainsi que les charges utiles des clients. », a énuméré la société.

Viendront ensuite les tests finaux et l’expédition aux États-Unis pour le lancement sur une fusée SpaceX Falcon 9. Lors de ce vol, l’atterrisseur de la série 1 livrera le rover lunaire Rashid des Émirats arabes unis à la surface de la Lune, ainsi que la cargaison d’autres clients.

Concernant la mission M2, ispace travaille sur un rover pilote qui testera son objectif ultime d’envoyer des flottes de ces minuscules machines sur la surface lunaire. La société a fourni peu de détails de conception jusqu’à présent, mais a noté que l’objectif est d’arriver à un « rover de petite taille et de faible masse ». Le M2 pilotera également un Falcon 9.

D’après le site espace.comispace développe également un atterrisseur robotique plus grand et plus complexe qui pourra transporter jusqu’à une demi-tonne de fret vers la surface lunaire.

Cet atterrisseur, la série 2, devrait faire ses débuts lors de la troisième mission de la société, appelée M3, dont la startup n’a pas confirmé qu’elle sera également retardée en raison du retard de M2.

La série 2, qui est développée en partenariat avec les sociétés technologiques américaines General Atomics et Draper, a fait l’objet d’un examen de conception préliminaire en juin 2021. La disposition comprend «une conception de charge utile modulaire avec plusieurs baies de chargement, permettant flexibilité et optimisation pour un plus large éventail , clients commerciaux et scientifiques », a révélé la société au milieu de l’année dernière. « Notamment, l’atterrisseur est destiné à être l’un des premiers atterrisseurs lunaires commerciaux capables de survivre à la nuit lunaire, et est conçu pour avoir la capacité d’atterrir sur la face proche ou éloignée de la Lune, y compris les régions polaires. »

