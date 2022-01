Les scientifiques mettent en garde contre l’augmentation de la sécheresse généralisée au 21e siècle

Une étude publiée dans Journal du climat indique une augmentation allant jusqu’à 200 % de la sécheresse agricole sur la majeure partie du continent américain (y compris l’Amazonie), l’Europe et la région méditerranéenne, ainsi que l’Afrique australe, l’Asie du Sud-Est et l’Australie selon des scénarios d’émissions modérées au 21e siècle. met également en garde contre la croissance de la sécheresse généralisée.

Comme le souligne le site Web Physique, la sécheresse est l’un des risques naturels les plus dommageables au monde, causant souvent de graves pertes à l’agriculture, aux écosystèmes et aux sociétés humaines.

Les enregistrements historiques des précipitations, du débit actuel et des indices de sécheresse dérivés des observations montrent une aridité croissante depuis les années 1950 dans plusieurs régions telles que l’Afrique, l’Europe du Sud, l’Asie orientale, l’Australie orientale, le nord-ouest du Canada et le sud du Brésil. .

« Les projections des modèles climatiques suggèrent également que la sécheresse pourrait devenir plus grave et généralisée alors que le réchauffement climatique induit par les gaz à effet de serre se poursuit au XXIe siècle », a déclaré Zhao Tianbao, professeur et chercheur à l’Institut de physique atmosphérique (IAP). Académie des Sciences.

La hausse des températures déclenche des facteurs conduisant à une sécheresse généralisée et croissante

Récemment, Zhao et son collègue Dai Aiguo, professeur à l’Université d’État de New York, ont étudié plus en détail les changements hydroclimatiques et de sécheresse dans les dernières projections de 25 modèles de la phase six du projet de modèle de comparaison interne couplé (CMIP6).

L’étude suggère que les dernières projections des modèles CMIP6 réaffirment l’assèchement généralisé et l’augmentation de la sécheresse agricole jusqu’à 200 % dans certaines régions dans le cadre de scénarios d’émissions modérées au 21e siècle.

« Comme si cela ne suffisait pas, on estime que la sécheresse durera également plus longtemps et se propagera davantage vers la fin du siècle », a noté Zhao.

Les résultats du modèle suggèrent une diminution de la moyenne et un aplatissement des fonctions de distribution de probabilité des mesures de la sécheresse, malgré les grandes incertitudes dans les projections individuelles, en partie dues à la variabilité interne.

« Avec la hausse des températures, partout il y a une demande croissante d’humidité de l’atmosphère, et les précipitations diminuent dans de nombreuses régions subtropicales. Ce sont les principaux moteurs de la sécheresse généralisée et croissante », a déclaré Zhao.

