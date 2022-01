Autrefois considérée comme éteinte, la rainette est « redécouverte » à São Paulo

Une rainette très rare, de l’espèce Phrynomedusa appendiculata, a été « redécouvert » dans la municipalité de Capão Bonito, à l’intérieur de São Paulo (SP), par des scientifiques de l’Institut des biosciences de l’Université de São Paulo (IB-USP). Vu pour la dernière fois en 1970, le spécimen amphibie a longtemps été considéré comme éteint par les experts.

« Nous avons été surpris et très excités de voir que nous étions confrontés à l’espèce Phrynomedusa appendiculata, considérée même comme peut-être éteinte », a déclaré le chercheur Leandro Moraes, doctorant au programme d’études supérieures en zoologie de l’Institut, à Jornal da USP.

la grenouille Phrynomedusa appendiculata, que nous pensions auparavant éteinte, a été trouvée à l’intérieur de São Paulo, dans un groupe de 15 individus et se reproduisant (Image : Jornal da USP/Reproduction)

Selon Moraes, la plupart des espèces de ce genre vivent plus cachées, préférant les environnements forestiers plus élevés ou s’accrochant aux arbres et aux buissons. Pour cette raison, les rencontres avec les humains sont difficiles à produire. Cependant, de temps en temps ils doivent quitter les hauteurs pour trouver des plans d’eau et se reproduire.

C’est dans ce contexte qu’a eu lieu la rencontre entre Moraes et son équipe avec l’espèce : il a confié au journal universitaire que son équipe « s’est retrouvée face à face » avec 15 individus de l’espèce, tous en activité de reproduction.

« Bien que nous ayons également cherché dans plusieurs autres environnements et lieux au cours de ce projet, cette espèce n’a été enregistrée qu’à ce seul moment », a déclaré le chercheur, qui a également mentionné le nom du résident local Matias Queiroz comme guide qui a emmené l’équipe dans la région. où, plus tard, la rainette rare serait « redécouverte ».

L’un des individus a été recueilli par l’équipe et emmené au Musée de zoologie de l’USP, où plusieurs analyses seront menées pour déterminer non seulement les habitudes et les comportements de socialisation, mais aussi pour en savoir plus sur sa biologie et, avec un peu de chance, passer à un niveau moins élevé. statut préoccupant sa position d’« animal en danger d’extinction ».

Moraes souligne l’importance de cette partie car, selon lui, « les chances de les retrouver diminuent avec la dégradation continue de la forêt atlantique ». Le biome correspondait déjà à 15% de l’ensemble du territoire brésilien, mais il subit d’énormes réductions depuis des années en raison de l’avancée de l’urbanisation dans les grandes métropoles, ainsi que de la faiblesse des politiques de conservation de l’environnement dans diverses administrations gouvernementales.

«Parce qu’il est situé dans la région côtière, où vit plus de 50% de la population brésilienne, il est le plus menacé parmi les biomes présents au Brésil, avec environ 27% de son couvert forestier d’origine. Elle a été identifiée comme la cinquième zone la plus menacée et riche en espèces endémiques au monde », indique un extrait d’une enquête réalisée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) en 2019.

« Dans ce biome » – poursuit le document – « il y a 1 361 espèces de faune brésilienne, avec 261 espèces de mammifères, 620 d’oiseaux, 200 de reptiles et 280 d’amphibiens, avec 567 espèces présentes uniquement dans ce biome. Actuellement, sa superficie est réduite et fragmentée, avec des vestiges forestiers situés principalement dans des zones difficiles d’accès ».

