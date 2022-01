Les cendres du créateur de « Star Trek » seront lancées dans l’espace

Les débuts de la fusée Vulcan Centaur mettront en vedette un « équipage » plus que particulier : selon une annonce de l’United Launch Alliance (ULA), qui a créé le propulseur, les cendres de l’écrivain et producteur Gene Roddenberry, ainsi que de l’actrice Majel Barrett Roddenberry et l’acteur James « Scotty » Doohan, seront encapsulés dans la fusée et envoyés dans l’espace.

Gene Roddenberry, comme beaucoup le savent déjà, est connu dans le monde entier comme le créateur de la série. Star Trek – le même qui a immortalisé William Shatner dans le rôle du capitaine James T. Kirk et Leonard Nimoy dans le rôle du tout aussi emblématique «Mr. Spock ». Majel Roddenberry était sa femme et a également joué plusieurs rôles dans la franchise emblématique.

Lire aussi