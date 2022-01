Le test de nettoyage des débris spatiaux reporté en raison d’une « anomalie »

Selon la propre annonce de la société sur Twitter, Astroscale a reporté indéfiniment la mission ELSA-d, qui testerait une technologie de nettoyage des déchets spatiaux après avoir détecté ce qu’il appelait des « conditions d’anomalie de navire ». Aucune date de reprise des tests n’a été donnée.

La mission ELSA-d (Démonstration des services de fin de vie par Astroscale) a été lancé en mars 2021, plaçant deux petits engins spatiaux en orbite terrestre, équipés d’une technologie qui promet de collecter des débris et d’autres artefacts classés comme « déchets spatiaux » – une menace qui s’est développée à un rythme difficile pour pratiquement toutes les agences et entreprises spatiales .du secteur dans le monde.

Selon la description sur le site Web de la société, l’un des navires pèse environ 175 kg et fonctionne comme navire principal, tandis que l’autre, pesant 17 kg, consiste en un CubeSat adapté avec des couplages pour les aimants. L’action semble compliquée, en fait c’est tout le contraire : le plus gros vaisseau « lance » le plus petit vers une zone de débris à ramasser. Les aimants nettoient les déchets spatiaux et le plus petit vaisseau retourne au plus grand avec ce qu’il a collecté.

En août 2021, un test de ce mécanisme a été effectué à plusieurs reprises, faisant d’Astroscale la première entreprise privée à réaliser une capture orbitale d’un objet, à titre expérimental.

Plus tôt cette semaine, l’entreprise a entamé une nouvelle phase de la mission, comprenant cette fois la capture d’un objet externe. Le plus gros engin a lancé le plus petit comme prévu, mais la navigation autonome du plus petit n’a pas été à la hauteur de ce que l’entreprise attendait.

« Après un excellent démarrage des opérations de la mission, notre équipe a détecté des conditions anormales du navire », indique le tweet ci-dessus. « Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de ne pas poursuivre la mission de capture jusqu’à ce que les anomalies soient résolues. »

La compagnie souligne que les deux navires opèrent normalement et se tiennent à une distance de sécurité l’un de l’autre. Recherché par la presse internationale, Astroscale a également promis de partager de nouveaux détails dès qu’ils seraient disponibles.

