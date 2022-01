Une vidéo de la NASA rend hommage aux astronautes morts en service

L’agence spatiale américaine (NASA) a publié ce jeudi (27) une vidéo rendant hommage aux astronautes américains qui, au cours des 55 dernières années, sont morts en service. La vidéo rappelle les victimes des tragédies d’Apollo 1 (1967), Challenger (1986) et Columbia (2003), et porte la dédicace : « En mémoire de ceux qui ont fait le sacrifice ultime, pour que d’autres puissent atteindre les étoiles » .

Le « Jour du Souvenir » est organisé chaque année entre le 27 janvier et le 1er février, période au cours de laquelle les trois incidents ont eu lieu. Cette année, il s’agissait du 55e anniversaire de l’incendie d’Apollo 1, qui a coûté la vie à Gus Grissom, Roger Chafee et Ed White lors d’un essai au sol.

« Apollo 1 était sans aucun doute une terrible tragédie », a déclaré Brian Odom, historien en chef par intérim de la NASA, dans la vidéo. « Nous nous souvenons de la perte de ces vies. Nous n’avons pas arrêté nos recherches. Nous n’avons pas arrêté notre mission, mais nous continuons à faire avancer cette mission de découverte scientifique.

La tragédie du Challenger s’est produite le 28 janvier 1986, 73 secondes après le lancement de ce qui serait la 25e mission de la navette spatiale. Des températures exceptionnellement basses ce jour-là ont fait perdre son élasticité à un joint, permettant au gaz sous pression de s’échapper de l’un des propulseurs auxiliaires et de faire un trou dans le réservoir de carburant externe, entraînant une défaillance structurelle. Après l’explosion du char, la navette a été détruite par des forces aérodynamiques, entraînant la mort de Dick Scobee, Michael Smith, Ellison Onizuka, Judith Resnik, Ronald McNair, Gregory Jarvis et Christa McAuliffe.

Équipage Challenger. Rangée arrière, de gauche à droite : Ellison Onizuka, Christa McAuliffe, Greg Jarvis et Judy Resnik.

Rangée du bas, de gauche à droite : Michael Smith, Dick Scobee et Ron McNair. Image : NASA

Enfin, la catastrophe de Columbia se produisit le 1er février 2003. Lors du lancement, le 16 janvier de la même année, un morceau d’isolant thermique protégeant le réservoir principal de carburant tomba et heurta l’aile gauche, endommageant le bouclier thermique qui protège le fuselage. Alors que la navette revenait sur Terre, lors de sa rentrée dans notre atmosphère, l’aile endommagée a surchauffé et s’est effondrée, entraînant une perte de contrôle de la navette, qui s’est brisée. À bord se trouvaient Rick Husband, Willie McCool, David Brown, Kalpana Chawla, Michael Anderson, Laurel Clark et Ilan Ramon.

« ‘Remembrance Day’ est l’occasion d’honorer les membres de la NASA qui ont donné leur vie au nom de nos efforts communs pour faire avancer l’exploration et la découverte de l’espace pour le bien de toute l’humanité », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA, dans un communiqué publié sur le site officiel de l’agence.

« Année après année », a-t-il poursuivi, « nous avons cette opportunité d’exalter l’héritage de ceux qui ont perdu la vie dans la quête du prochain grand bond en avant, en relevant tous les défis. À la lumière de cela, nous ne devons jamais oublier les leçons tirées de chaque tragédie, en embrassant nos valeurs fondamentales de sécurité. »

La mort des 17 astronautes n’a pas été vaine. Tous les accidents ont donné lieu à de longues enquêtes, qui ont entraîné des changements dans les pratiques de sécurité de la NASA lors de missions ultérieures.

