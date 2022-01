Un lac volcanique sur Terre apporte des preuves de la façon dont la vie a pu exister sur Mars

Une région ici sur Terre pourrait bien être le moyen de découvrir à quoi aurait pu ressembler la vie sur Mars il y a des milliards d’années – si elle a jamais existé. Selon une nouvelle étude publiée dans Frontières de l’astronomie et des sciences spatiales, un lac près du volcan Poás au Costa Rica, présente des preuves de la progression de la vie qui, selon les experts, pourraient bien être analogues à ce que nous savons déjà du passé de la planète rouge.

L’étude considère les zones avec des sources chaudes – pas seulement les «points avec des plans d’eau». Ces sources sont courantes dans la région du Costa Rica et elles étaient également assez importantes sur Mars il y a des milliards d’années. Et malgré l’environnement extrêmement hostile, les scientifiques de l’Université du Colorado à Boulder affirment également qu’il existe un certain nombre de facteurs qui favoriseraient l’émergence et la survie de la vie bactérienne.

