L’US Air Force engage SpaceX pour transporter du fret militaire et de l’aide humanitaire sur Terre

Dans le but de transporter des fournitures militaires et de l’aide humanitaire à travers le monde à l’aide d’une fusée, l’US Air Force (USAF) a attribué un contrat d’une valeur de plus de 102 millions de dollars américains (environ 551 millions de reais) avec SpaceX.

Selon le site Web SpaceNews, il s’agit d’un accord de cinq ans qui fait partie du nouveau programme de chargement de fusées de l’Air Force Research Laboratory (AFRL). Le nouveau projet explore l’utilisation de grandes fusées pour la logistique mondiale du ministère de la Défense (DoD).

SpaceX pourra utiliser une fusée Starship pour livrer des fournitures militaires et de l’aide humanitaire sous contrat à l’ESA Air Force. Image : Alexandre Morrisovitch –

Selon les termes du contrat, SpaceX « démontrera les technologies et les capacités de transport de fret militaire et d’aide humanitaire dans le monde entier sur une fusée lourde ».

Cet ajustement, qui est le plus gros contrat de fret de fusée de ce type jamais attribué, est décrit comme un «transport point à point» car il transporte une cargaison d’un endroit à un autre sur Terre.

L’USAF n’a pas l’intention de se limiter à SpaceX

Selon Greg Spanjers, responsable du programme de fret de fusées de l’AFRL, le DoD est très intéressé par la capacité de transporter des marchandises n’importe où sur Terre pour soutenir l’aide humanitaire et les secours en cas de catastrophe. « Les vendeurs commerciaux envisagent un transport fixe de point à point vers des emplacements établis, un service commercial que nous sommes certainement intéressés à obtenir une fois qu’il sera disponible. »

Spanjers a ajouté que bien que SpaceX ait obtenu ce premier contrat, l’USAF prévoit également de travailler avec d’autres sociétés. L’année dernière, des responsables de l’Air Force ont dévoilé le Rocket Cargo Vanguard, un projet qui envisage la possibilité de livrer jusqu’à 100 tonnes de fret n’importe où sur Terre à l’aide de fusées commerciales.

Le nouveau contrat ne précise pas lequel des lanceurs de SpaceX sera utilisé pour le transport. Cependant, en vertu d’une clause, l’AFRL pourra visualiser et accéder aux données de tous les lancements orbitaux et atterrissages de propulseurs SpaceX afin que les bons véhicules pour le travail puissent être choisis et évalués.

SpaceX pilote des fusées Falcon 9 réutilisables depuis des années et dispose également d’une fusée Falcon Heavy avec des propulseurs réutilisables pour des missions plus importantes. La société développe également le Starship, un vaisseau spatial qui utilisera un propulseur Super Heavy réutilisable pour lancer jusqu’à 100 tonnes métriques en orbite terrestre. Selon Elon Musk, PDG de la société, cette fusée pourrait être capable de voyager de point en point autour de notre planète.

Dans le cadre du nouveau contrat, l’AFRL pourra également demander à SpaceX de démontrer ses capacités de transport et d’atterrissage de fret lourd, bien qu’il n’y ait toujours pas de calendrier précis pour le moment où une telle démonstration pourrait avoir lieu.

« L’AFRL tirera parti de plusieurs lancements de démonstrations commerciales au cours des prochaines années pour collecter les données », a déclaré Spanjers à SpaceNews, ajoutant que l’Air Force « ne pilote pas ce calendrier, mais collectera plutôt des données chaque fois que SpaceX pilotera des missions pertinentes ».

Certains endroits sujets aux catastrophes n’ont pas de ports de fusée

Dans le cadre du contrat, SpaceX devra également concevoir des baies de chargement pour l’armée de l’air qui peuvent être rapidement chargées et déchargées et qui peuvent accoster avec des conteneurs intermodaux du US Transport Command.

En plus du transport de marchandises et de fournitures pour l’armée américaine, le contrat s’étend également aux livraisons d’aide humanitaire, comme indiqué. Cependant, il n’y a pas de spatioports partout qui pourraient être touchés par une catastrophe, donc atterrir une fusée pleine de fournitures nécessaires est un défi qui devra être surmonté dans ces régions.

Pour surmonter cet obstacle, Spanjers a révélé que l’AFRL « explore un plus large éventail de nouvelles trajectoires pour atténuer les problèmes de survol, explore un plus large éventail d’options d’atterrissage pour les endroits austères, recherche les facteurs humains lors de l’atterrissage à proximité des populations et intègre un plus large éventail de cargaisons, y compris les fournitures médicales.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !