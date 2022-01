SpaceX prévoit 52 lancements en 2022, soit près du double de l’année précédente

SpaceX envisage sérieusement de dépasser l’année dernière, prévoyant 52 lancements de fusées d’ici 2022, selon un manifeste de l’entreprise présenté lors d’un panel de sécurité de l’agence spatiale américaine (NASA). Qu’elle y parvienne ou non, seul le temps nous le dira, mais le nombre est presque le double du volume affiché par la société d’Elon Musk en 2021 – un total de 31 sorties.

Pour cette année, cependant, SpaceX peut compter sur des possibilités de vol plus importantes pour ces 52 lancements : les débuts du vaisseau orbital Starship, de sa fusée à propergol Super Heavy et de la deuxième génération de satellites de la plateforme Internet Starlink sont prévus pour ce premier semestre. . Cela, mis à part la continuité de ses missions cargo/équipage vers la Station spatiale internationale (ISS), à travers le vaisseau spatial Crew Dragon.

Avec les débuts du Starship prévus pour avril de cette année, SpaceX s’attend à atteindre la barre des 52 lancements en 2022 (Image : NASASpaceFlight.com/Reproduction)

« Nous avons ce manifeste de SpaceX, qui compte 52 lancements tout au long de cette année. Et c’est un rythme incroyable », a déclaré Sandy Magnus, ancien astronaute de la NASA et membre du Groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale (AU PLUS VITE).

La NASA invite cependant à la prudence avec des objectifs qui mettent ses partenaires aussi « à l’épreuve » que ça, même parce qu’elle devra elle-même se coordonner avec eux : l’agence et SpaceX sont contractuellement proches sur plusieurs plans, et qu’on le veuille ou non, assurer que tout cela relève des protocoles de l’aviation aérospatiale et de la sécurité va nécessiter d’immenses efforts.

En gros, si SpaceX travaille plus dur, la NASA sera également obligée d’augmenter son propre volume.

« La NASA et SpaceX devront faire attention tout au long de 2022 à ne pas être victimes de leur propre succès », a déclaré Magnus.

Bien sûr, SpaceX a également plusieurs clients en dehors des intérêts de l’agence spatiale américaine : vous voyez constamment une fusée Falcon 9 prendre son envol, transportant des satellites, des expériences scientifiques et, dans certains cas, même des personnes. Considérant à quel point ce modèle commercial est relativement bon marché (la spéculation indique qu’un « espace » à l’intérieur d’un Falcon 9 pour sa cargaison coûte environ 1 million de dollars US, bien moins que le développement de sa propre méthode de lancement), la tendance est que cette partie du travail de la société d’Elon Musk grandit.

Il convient également de rappeler que SpaceX (ou plutôt son PDG, Elon Musk) a tendance à exagérer ses objectifs, donc « 52 lancements » ne sont pas nécessairement quelque chose de concret. En 2021, le milliardaire a même affirmé que l’entreprise ferait 48 lancements, mais n’en a atteint que 31.

En 2022, SpaceX a déjà réalisé trois lancements, tous réussis. Beaucoup d’autres sont déjà programmés, mais chaque calendrier est sujet à changement. Il n’est donc pas possible de dire, pour l’instant, si l’entreprise est en bonne voie d’atteindre son objectif.

SpaceX n’a ​​pas commenté l’information.

