Une étude révèle que les poissons parlent (ou presque)

Une étude publiée dans la revue scientifique Ichtyologie & Herpétologie ont découvert que les poissons sont beaucoup plus susceptibles de communiquer avec le son qu’on ne le pensait auparavant – et certains le font depuis au moins 155 millions d’années.

« Nous savons depuis longtemps que certains poissons émettent des sons », a déclaré l’auteur principal Aaron Rice, chercheur au K. Lisa Yang Bioacoustic Conservation Center du Laboratoire d’ornithologie de l’Université Cornell à New York. « Mais les sons des poissons ont toujours été perçus comme de rares bizarreries. Nous voulions savoir s’ils étaient ponctuels ou s’il y avait un schéma de communication acoustique plus large entre eux.

Des chercheurs ont découvert que les poissons parlent. Et de quoi parlent-ils ?

Rice et son équipe de chercheurs ont analysé des spécimens de la classe des nageoires rayonnées, des animaux marins avec des nageoires soutenues par des « rayons » ou lépidotriches, un squelette interne généralement calcifié et des ouvertures branchiales protégées par un opercule osseux. Ces vertébrés représentent 99 % des espèces de poissons connues dans le monde.

Selon les scientifiques, ils ont trouvé 175 familles qui contiennent les deux tiers des espèces de poissons qui communiquent avec le son. En examinant l’arbre généalogique de ces animaux, les auteurs de l’étude ont découvert que le son était si important qu’il a évolué au moins 33 fois sur des millions d’années.

Comment l’étude a été menée

« Grâce à des décennies de recherche fondamentale sur les relations évolutives des poissons, nous pouvons désormais explorer de nombreuses questions sur l’évolution des différentes fonctions et comportements chez les quelque 35 000 espèces de poissons connues », a déclaré le co-auteur William E. Bemis, professeur d’écologie et biologie évolutive à la Faculté d’agriculture et des sciences de la vie. « Nous fuyons d’une manière strictement centrée sur l’humain. Ce que nous apprenons peut nous donner un aperçu des moteurs d’une communication solide et de la façon dont elle continue d’évoluer.

Dans la recherche, les scientifiques ont utilisé trois sources d’information : des enregistrements existants et des articles scientifiques décrivant les sons des poissons ; l’anatomie connue de ces animaux – s’ils ont les bons outils pour produire des sons, tels que certains os, une vessie à air et des muscles spécifiques au son ; et des références dans la littérature du XIXe siècle avant l’invention des microphones sous-marins.

« La communication sonore est souvent négligée chez les poissons, mais ils représentent plus de la moitié de toutes les espèces de vertébrés vivants », a déclaré Andrew Bass, co-auteur principal et professeur de neurobiologie et de comportement au Cornell College of Arts and Sciences. « Ils ont probablement été négligés parce que les poissons ne sont pas facilement entendus ou vus, et la science de la communication acoustique sous-marine s’est principalement concentrée sur les baleines et les dauphins. Mais les poissons ont aussi des voix.

De quoi parlent les poissons ?

Et de quoi parlent-ils ? À peu près les mêmes choses dont nous parlons tous : le sexe et la nourriture. Rice dit que les poissons essaient d’attirer un compagnon, de défendre une source de nourriture ou un territoire, ou de faire savoir aux autres où ils se trouvent.

Même certains des noms communs des poissons sont basés sur les sons qu’ils émettent, comme les balistes, les poissons-chats et les trompettistes.

Rice a l’intention de continuer à suivre la découverte du son chez les espèces de poissons et de s’appuyer sur sa base de données – un projet qu’il a lancé il y a 20 ans avec les co-auteurs de l’étude Ingrid Kaatz et Philip Lobel de l’Université de Boston.

« Cela introduit une communication solide à beaucoup plus de groupes que nous ne le pensions », a déclaré Rice. « Les poissons font tout. Ils respirent de l’air, volent, mangent tout et n’importe quoi – à ce stade, rien ne me surprendrait à propos de ces animaux et des sons qu’ils peuvent émettre.

