Premières inoculations du vaccin ARNm du VIH de Moderna financé par Bill Gates

Les premières inoculations du vaccin ARNm du VIH de Moderna, basé sur la même technologie anti Covid, ont été réalisées. Le projet est financé par Bill Gates.

Les essais sur l’homme d’un vaccin contre le VIH à ARN messager (ARNm), la même technologie utilisée pour les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna contre le coronavirus SARS-CoV-2, ont commencé. Le nouveau médicament a été développé par la société de biotechnologie américaine Moderna, qui collabore étroitement avec l’International Aids Vaccine Initiative (IAVI), une organisation de recherche scientifique à but non lucratif. Le projet de recherche est financé par la Fondation Bill & Melinda Gates, la fondation présidée par le fondateur de Microsoft Bill Gates et son ex-femme Melinda. Les premières doses du vaccin – appelé eOD-GT8 60mer mRNA Vaccine (mRNA-1644) – ont déjà été inoculées à la George Washington University School of Medicine and Health Sciences (GWU) à Washington DC, aux États-Unis.

L’étude expérimentale de phase 1 appelée IAVI G002 impliquera un total de 56 volontaires, tous adultes en bonne santé et indemnes d’infection par le VIH, l’agent pathogène responsable du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA). L’objectif de l’étude est d’évaluer si l’administration du vaccin – qui comprend également des inoculations d’adjuvants spécifiques – est capable de déclencher la maturation des lymphocytes B pour la production des soi-disant « anticorps largement neutralisants » ou bnAb. « L’induction de bnAbs est largement considérée comme un objectif de la vaccination contre le VIH et c’est la première étape de ce processus », lit-on dans le communiqué de presse de Moderna. Le professeur William Schief, maître de conférences à Scripps Research et directeur du programme de recherche sur les vaccins Neutralizing Antibody Center (NAC) de l’IAVI, a développé les antigènes du vaccin contre le VIH et ses collègues. Dans la première étude (IAVI G001), il a été déterminé que, grâce à un adjuvant spécifique, la production d’anticorps largement neutralisants était induite chez 97 % des volontaires ayant reçu le vaccin. Dans la nouvelle étude qui vient de débuter, différentes combinaisons seront évaluées pour déterminer la plus efficace et la moins réactogène (c’est-à-dire capable d’induire des effets secondaires).

Plus précisément, 48 des participants IAVI G002 recevront une ou deux doses de vaccin ARNm eOD-GT8 60mer (ARNm-1644); parmi eux, 32 recevront l’immunogène boost Core-g28v2 60mer mRNA Vaccine (mRNA-1644v2-Core), tandis que huit, selon le communiqué de presse, ne recevront que l’immunogène boost. Le vaccin contre le VIH sera administré dans quatre endroits : en plus de l’Université George Washington susmentionnée, la Hope Clinic du Emory Vaccine Center à Atlanta, le Fred Hutchinson Cancer Research Center à Seattle et l’Université du Texas-Health Science seront impliqués. Centre de San Antonio.

« Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de poursuivre ce nouveau programme de conception de vaccins contre le VIH avec la plateforme d’ARNm de Moderna. La recherche d’un vaccin contre le VIH a été longue et difficile, et disposer de nouveaux outils en termes d’immunogènes et de plateformes pourrait être la clé pour progresser rapidement vers un vaccin contre le VIH urgent et efficace », a déclaré Mark Feinberg, président et chef de la direction d’IAVI. « Nous sommes reconnaissants à tous nos partenaires et en particulier à la Fondation Bill & Melinda Gates pour le financement de ce processus », a ajouté l’exécutif. « Nous sommes très heureux de nous associer à IAVI et à la Fondation Bill & Melinda Gates pour appliquer notre technologie d’ARNm au VIH. Chez Moderna, nous pensons que l’ARNm offre une opportunité unique de répondre aux besoins critiques de santé publique non satisfaits dans le monde », a fait écho Stephen Hoge, président de Moderna. « Nous pensons que faire avancer ce programme de vaccin contre le VIH en partenariat avec IAVI et Scripps Research est une étape importante dans notre mission d’exploiter le potentiel de l’ARNm pour améliorer la santé humaine », a déclaré l’exécutif. Les premiers résultats de l’essai de phase 1 arriveront dans les prochains mois.