La Chine lance un satellite radar pour capturer des données géologiques

Mardi, la Chine a lancé le premier d’une paire de satellites radar qui fourniront d’importantes données géologiques sur les tremblements de terre et les glissements de terrain sur notre planète.

Une fusée Longue Marche 4C a décollé du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le désert de Gobi à 20h44 (GMT). Des tuiles d’isolation, conçues pour maintenir le carburant hypergolique de la fusée dans la plage de température optimale pendant l’hiver froid du désert, se sont détachées du véhicule alors qu’il montait dans l’espace.

Un des satellites L-SAR 01 en phase de test. Image : SAST

À bord de la fusée se trouvait le satellite L-SAR 01A, équipé d’un radar à synthèse d’ouverture (SAR) en bande L, qui sera utilisé pour surveiller l’environnement géologique, les glissements de terrain et les tremblements de terre. Il sera sur une orbite quasi polaire à 98 degrés avec une altitude d’environ 600 kilomètres.

Comme expliqué sur le site espace.com, les observations radar depuis l’espace ont l’avantage de pouvoir voir à travers les nuages. La bande L est une série de longueurs d’onde radar qui sont utiles pour pénétrer la végétation telle que les forêts et faire des observations du sol et de la roche.

Comme indiqué précédemment, L-SAR 01 est le premier d’un groupe de deux satellites. Selon l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA), L-SAR 01B sera lancé fin février.

Toujours selon la CNSA, la paire de satellites volera ensemble pour fournir des informations géologiques après des événements sismiques tels que des tremblements de terre, une activité volcanique et des glissements de terrain, en plus de réaliser des levés topographiques à grande échelle.

Le développeur des satellites est la société d’État Shanghai Spaceflight Technology Academy (SAST), qui a déclaré qu’ils contribueront à la réalisation d’objectifs mondiaux tels que le développement durable.

Ces dernières années, la Chine a augmenté son rythme de lancement et, surtout en 2021, a lancé plus que tout autre pays l’année dernière, avec 55 décollages.

Zhai Wenjiang, responsable de la station au sol du centre de lancement de satellites de Jiuquan, a déclaré aux médias chinois que le site avait mis à niveau ses technologies de l’information au cours de la dernière année. « Nous avons géré simultanément des missions de stations spatiales et des missions de lancement de satellites l’année dernière. Face à une pléthore de missions de lancement et à des exigences plus élevées, nous ne ménageons aucun effort pour résoudre les problèmes majeurs, nous menons des recherches et développements pour les technologies de l’information », a déclaré Zhai.

Le lancement a marqué la deuxième mission orbitale de la Chine en 2022, après le déploiement du satellite de test Shiyan-13 le 17. À l’échelle mondiale, il s’agissait du septième lancement de l’année, dont cinq depuis les États-Unis.

