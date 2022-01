Le changement climatique représente un risque sérieux pour les espèces marines les plus pêchées en Europe d’ici la fin du siècle

« Si les émissions de carbone continuent d’augmenter au rythme actuel, la résilience au changement climatique des espèces de fruits de mer qui sont les piliers du marché de l’Union européenne (UE), comme la coquille Saint-Jacques, le rouget de roche et le poulpe commun, sera affaiblie par les actions combinées de la surpêche, du réchauffement des océans et de la pollution par le mercure », a déclaré l’auteur principal Ibrahim Issifu, boursier postdoctoral à l’Institut des océans et des pêches (IOF) de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). « La population de ces espèces sera réduite à une fraction de sa taille actuelle d’ici la fin du siècle. »

Cette étude est l’une des premières à examiner les effets combinés de la hausse des températures, de la surpêche et de la pollution par le mercure sur les poissons dans les eaux de l’UE.

Selon Issifu, l’équipe de recherche a sélectionné 20 espèces marines européennes qui ont la valeur annuelle moyenne de capture et de débarquement la plus élevée, et a déterminé la plage de tolérance à haute température pour chacune, en utilisant les estimations précédentes de leurs niveaux de température les plus acceptés.

Ainsi, les auteurs ont comparé cette fourchette avec les augmentations de température précédemment prévues dans les eaux de l’UE au cours du siècle dans les scénarios à forte et à faible teneur en carbone.

Enfin, différents niveaux de concentration de mercure, ainsi que des degrés de pêche non durables, ont été intégrés au modèle.

Les résultats ont montré que les impacts sur les stocks de poissons européens fluctueront considérablement en fonction de la tolérance à la température moyenne de chaque espèce, la langouste, la plie commune, le grand pétoncle, le rouget de roche et les poissons européens diminuant tous autant en abondance et en distribution que la température de l’eau atteint niveaux mortels.

Selon une étude, des espèces plus grandes telles que l’espadon seraient probablement contaminées par jusqu’à 50 % de mercure en plus par rapport aux concentrations actuelles Image : KIM MINHO –

De plus, certaines espèces plus grandes et à longue durée de vie telles que l’espadon seraient probablement contaminées par jusqu’à 50 % de mercure en plus par rapport aux concentrations actuelles, ce qui les rendrait impropres à la consommation et causerait des inconvénients aux animaux eux-mêmes, tels que des problèmes de reproduction qui diminueront. plus loin les populations de poissons.

« La combinaison de ces facteurs fonctionne en synergie pour créer un environnement défavorable pour les poissons, tout comme la réduction des efforts de pêche, la minimisation de la pollution et la réduction des émissions de carbone fonctionneraient ensemble pour aider les poissons à survivre », a déclaré Vicky Lam, co-auteurs de l’étude. et chercheur associé à l’IOF. « Les espèces les plus pêchées et les plus exploitées sont gravement touchées par le changement climatique et les fortes concentrations de mercure. C’est une situation critique. »

Le changement climatique, la surpêche et la pollution au mercure sont des agents complémentaires de la catastrophe

« Le changement climatique et la surpêche ont le potentiel d’amplifier la quantité de mercure consommée par les poissons plus haut dans la chaîne alimentaire, tels que le thon rouge et les requins », a déclaré le co-auteur de l’étude Juan Jose Alava, associé de recherche IOF et chercheur principal du Unité de recherche sur la pollution des océans à l’UBC.

« Les facteurs de stress cumulatifs d’origine humaine, la pollution par le mercure, le réchauffement des océans et la surpêche concourent à saper la résilience des pêches », a déclaré Alava. « Un accord international contraignant pour réduire les émissions de dioxyde de carbone et de mercure provenant des industries du charbon et des combustibles fossiles et des activités anthropiques est d’une importance primordiale pour empêcher les pires résultats du réchauffement des océans. »

Selon lui, « un effort international doit être encouragé en parallèle avec l’élimination des subventions à la pêche nuisibles pour éradiquer la surpêche ».

« Pour que la société réalise les effets combinés des multiples facteurs de stress affectant l’océan identifiés dans cette étude, les gouvernements et les sociétés doivent apprendre à être plus proactifs que réactifs face aux effets paralysants du changement climatique, de la surpêche et de la pollution marine », a déclaré Rashidila. Suma, co-auteur et professeur à l’IOF et à la School of Public Policy and Global Affairs de l’UBC. « Une façon d’être proactif est d’écouter les scientifiques et les membres de la communauté qui sonnent généralement l’alarme bien à l’avance sur les dangers imminents. »

