Une nouvelle caméra peut enregistrer des vidéos des fonds marins (et de ses habitants) en 4K

Le fond marin est notoirement difficile à capturer, mais une nouvelle caméra promet une vidéo 4K de l’environnement maritime isolé, grâce à une série de technologies étudiées par le Institut de recherche sur l’aquarium de la baie de Monterey (MBARI), en partenariat avec la société DeepSea Power & Light, spécialisée dans l’imagerie océanique.

Le travail du MBARI dépend presque exclusivement de la production vidéo, et tout le matériel qu’ils utilisent provient de petits véhicules télécommandés (ROV) pour l’exploration offshore qui capturent des images du fond marin – mais pour des facteurs tels que l’absence de lumière et le pression (qui augmente à mesure que l’on approche du fond), le résultat n’apporte pas toujours beaucoup de détails à étudier – c’est-à-dire quand le matériau peut être utilisé.

« Voyant l’adoption rapide de l’imagerie 4K et reconnaissant la valeur scientifique que cette résolution accrue apporte à nos recherches, MBARI a commencé à évaluer les opportunités de mettre à niveau les caméras Full HD de ses ROV vers 4K en 2018 », a déclaré Mark Chaffey, ingénieur électricien à l’institut. « Le nouveau MxD SeaCam que nous avons développé avec DeepSea Power & Light capture la vie dans les profondeurs avec des détails époustouflants.

« À l’institut, nous étiquetons toutes les vidéos capturées par nos ROV et archivons en permanence ces résultats dans un système de référence et d’annotation unique (VARS). Au fur et à mesure que nous accumulons ces détails inestimables, une image plus grande se forme qui enrichit notre compréhension des différentes communautés d’animaux des grands fonds, de leurs habitats et de la façon dont les choses peuvent changer au fil du temps », a déclaré Nancy Jacobsen Stout, responsable du laboratoire vidéo du MBARI. « De plus, bien sûr, les images sont tout simplement fascinantes et nous aimons vraiment partager ces inspirations avec le public. »

MBARI est un institut de recherche axé sur les fonds marins – peut-être la plus grande autorité sur le sujet dans le monde aujourd’hui. En 34 ans de vie, ses scientifiques ont déjà effectué près de 6 000 plongées, qu’elles soient humaines ou avec des ROV ; en plus de 27 600 heures de vidéos capturées. Tout ce matériel est constamment partagé non seulement avec d’autres entités de recherche, mais également présenté dans des conférences et des écoles de tous âges et niveaux d’éducation.

La dernière fois que les véhicules MBARI ont vu leurs caméras mises à jour remonte à 20 ans, lorsqu’ils ont migré de la norme SDTV (image 4:3, 576i) vers la HD et la FullHD (image 16:3 et résolution 720p à 1080p, respectivement). ). À l’époque, le changement représentait un saut qualitatif considérable. Aujourd’hui, alors que le monde standardise la 4K sur la plupart des appareils de lecture vidéo (et place la 8K et au-delà comme futures normes), l’institut a de nouveau choisi de mettre à jour sa technologie, avec désormais une qualité jusqu’à quatre fois supérieure.

L’appareil photo en question est en développement depuis 2019. Le plus gros obstacle n’était pas d’atteindre la qualité elle-même, mais de la maintenir stable dans des conditions extrêmes (voir « pression lorsque vous coulez » au début du texte). Pour cela, la durabilité a dû être repensée plusieurs fois.

Le résultat final consiste en une sortie optique protégée par une sorte de dôme qui protège l’équipement – le matériau est plus épais, mais transparent (bien sûr) et, selon DeepSea Power & Light, considérablement plus grand que tout autre du genre.

Plusieurs partenaires commerciaux ont offert leur expertise dans des domaines tels que la protection en verre renforcé de la caméra, la capacité de traiter l’image en haute qualité et sans distorsion, et l’emballage de la caméra à déplacer couplée aux ROV.

Depuis deux ans, MBARI teste la nouvelle caméra dans le véhicule connu sous le nom de « Ventana ». Au fur et à mesure qu’il réussissait les tests, il a également fini par être intégré au dernier ROV, appelé « Doc Ricketts ». Les résultats peuvent être vus dans les vidéos tout au long de ce texte. Selon Bruce Robinson, chef des scientifiques du MBARI, la MxD SeaCam est si avancée qu’elle peut même permettre à ses spectateurs d’identifier des animaux plus transparents – qui utilisent leurs propres visuels translucides comme camouflage et seraient impossibles à voir à des résolutions inférieures – ou même à l’œil nu.

L’expert dit également que la capacité de zoom peut améliorer la compréhension du comportement naturel des animaux : « Grâce à la résolution améliorée, nous pouvons nous positionner plus loin des animaux par rapport aux caméras HD/FullHD. Ceci est important car notre proximité avec l’animal peut influencer sa réponse comportementale, donc plus nous sommes loin et toujours capables de le voir clairement, plus ses actions seront naturelles.

Les vidéos capturées par MxD SeaCam seront intégrées aux écrans publics de l’institut sur son campus pour les visiteurs.

