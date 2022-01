Arianespace prépare le lancement de la nouvelle fusée Vega-C en Guyane française

Arianespace assemble les structures pour le lancement de sa nouvelle fusée Vega-C, les préparatifs étant déjà en cours au Centre Spatial Guyanais, en Guyane française. Plus tôt ce mois-ci, le premier modèle du nouveau moteur P120C a été lancé et déplacé vers la rampe de lancement.

Le Vega-C, selon la société, est une version plus avancée du Vega actuel. Le nouveau modèle comportera le nouveau moteur P120C dans les premier et deuxième étages et, si son lancement est réussi, il pourrait devenir le propulseur standard d’Arianespace, également adopté par la gamme de fusées Ariane.

