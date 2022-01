Une compagnie chinoise a l’intention d’offrir des vols suborbitaux d’un point à un autre sur Terre

Imaginez que vous vous embarquez pour un voyage en avion et, en regardant par la fenêtre, vous ne voyez rien de moins que l’espace. C’est ce que la société chinoise Space Transportation entend proposer à partir de 2025 – ou presque. Ils développent une « fusée à ailes » qui servira à la fois au tourisme spatial et au voyage sur Terre via des vols suborbitaux.

« Nous développons une fusée ailée pour le transport point à point à grande vitesse qui est moins coûteuse que les fusées porteuses de satellites et plus rapide que les avions traditionnels », a déclaré un représentant de la société dans une interview au Yicheng Times.