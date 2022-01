Le problème avec le déploiement de la sonde de chasse aux astéroïdes de la NASA persiste

Trois mois après le lancement de la sonde spatiale Lucy de la NASA, développée pour explorer les astéroïdes troyens qui orbitent autour du Soleil devant et derrière Jupiter, les scientifiques impliqués dans la mission affirment que le problème de l’un des deux grands panneaux solaires de la planète n’a pas encore été résolu. vaisseau spatial, qui n’a pas été entièrement déployé dans l’espace.

L’un des panneaux solaires du vaisseau spatial Lucy de la NASA ne s’est pas déployé peu de temps après son lancement. Image : Nasa/Divulgation

Comme le souligne le site Web espace.com, aucun vaisseau spatial n’a jamais visité les astéroïdes troyens, que les scientifiques considèrent comme des « fossiles » de la formation du système solaire. Cependant, peu de temps après le lancement, comme l’a rapporté Apparence numériquemême si le reste du travail s’est bien déroulé, l’équipe de la mission a remarqué la faille.

« Les gens ont travaillé jour et nuit depuis le lancement pour essayer de comprendre ce qui se passe, et je pense que nous comprenons cela », a déclaré Hal Levison, chercheur principal de la mission Lucy et scientifique planétaire au Southwest Colorado Research Institute, lors d’une présentation. au groupe consultatif sur les petits corps de la NASA. Ce groupe fournit des recommandations indépendantes à l’agence sur l’étude des lunes, des astéroïdes, des comètes et autres.

Selon ce qui a été exposé lors de la réunion, la sonde reste en orbite autour de la Terre, où elle continuera pendant environ un an avant de s’enfoncer plus profondément dans le système solaire. Comme les réseaux sont beaucoup plus grands qu’ils ne devraient l’être dans un environnement relativement ensoleillé, la situation n’est donc pas urgente.

« Nous avons beaucoup de temps, vraiment, car nous ne sommes pas censés licencier les principaux moteurs pendant un certain temps et nous sommes en train de traverser », a déclaré Levison. « Nous prenons donc notre temps pour analyser attentivement nos options. »

La sonde Lucy a assez d’énergie pour la mission

Levison a également déclaré que la production d’énergie actuelle de Lucy est suffisante pour répondre aux besoins de la mission tout au long du voyage. « La bonne nouvelle est que cela signifie que nous produisons plus de 90% de la puissance attendue, en fait 92% ou 93% », a-t-il déclaré. « Donc, l’énergie n’est pas un problème pour le vaisseau spatial. »

Comme il est de coutume pour le lancement de gros équipements, les deux panneaux solaires de Lucy ont été pliés afin que le vaisseau spatial puisse s’insérer dans la fusée qui l’a transportée dans l’espace. Alors ils ont commencé à s’ouvrir pour un déploiement approprié. Chaque baie s’étend sur 7 mètres et est ouverte par une corde équipée de moteurs.

Alors que l’un était entièrement déployé, se déroulant à 360 degrés et déclenchant un loquet pour maintenir la matrice en place, l’équipe pense que l’autre était capable de se dérouler sur un peu moins de 350 degrés, empêchant le verrouillage.

La NASA a deux voies à suivre

Selon l’équipe responsable de Lucy, un problème avec le cordon destiné à ouvrir la matrice était ce qui a empêché une implantation complète. « Grâce à un processus inconnu, il y a eu une période où il n’y avait pas de tension dans la corde pendant qu’il implantait », a déclaré Levison. «En conséquence, le cordon est tombé de la bobine. Nous pensons qu’il reste quelque chose comme 76 centimètres de cordon à tirer.

Levison a révélé que l’équipe évaluait deux options, ajoutant que « les deux ont de très bonnes chances de succès ».

Une approche consisterait à essayer de terminer le déploiement du panneau solaire « rebelle » en redémarrant les moteurs fonctionnant à la corde. « Nous y sommes presque, donc je pense que si nous pouvons tirer un peu plus fort, peut-être que nous pouvons tout verrouiller », a déclaré Levison. Cependant, l’équipe ne veut pas se précipiter. « Nous fonctionnons d’une manière qui n’a pas été conçue pour fonctionner, nous avons donc passé beaucoup de temps à analyser les risques d’essayer de faire ce redéploiement. »

L’autre option potentielle est de ne rien faire, car, selon l’équipe, le panneau solaire peut répondre aux besoins du vaisseau spatial tel quel. Cependant, cela laisserait un espace dans la matrice, comme une tranche de tarte manquante, et la laisserait également sans le support de verrouillage fermé.

« Nous avons beaucoup de pouvoir ; le problème est l’intégrité structurelle de la matrice lors des brûlures majeures du moteur », a déclaré Levison. « Les forces et les couples traversant le réseau et en particulier là où il est connecté au vaisseau spatial sont différents de ceux conçus. »

« Cette distinction signifie que l’équipe construit des modèles et effectue une analyse de ce que le vaisseau spatial pourrait subir lors d’un épuisement du moteur principal pour s’assurer que laisser le réseau tel quel n’endommagerait pas le vaisseau spatial », a déclaré Levison, assurant qu’en dehors de ce problème, la sonde Lucy se comporte très bien pendant le voyage.

