Neuralink approche les tests humains et inquiète les experts

Elon Musk finira par se battre avec la communauté scientifique : alors que le milliardaire annonçait son intention d’implanter des puces dans le cerveau humain (via sa startup Neuralink) en 2022, les experts ne pouvaient s’empêcher d’être alarmés par l’idée.

S’adressant au Daily Beast, plusieurs experts en neurosciences ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’avancement trop rapide de la technologie développée par la société de Musk, qui a commencé à être implantée chez des porcs et a même des singes jouant à des jeux vidéo. Selon eux, cependant, l’humanité n’est peut-être pas prête pour ce saut et la question devrait être mieux étudiée et discutée avant toute action pratique.

L’implant Neuralink est peut-être proche des essais sur l’homme, mais la communauté scientifique s’inquiète à l’idée d’implanter une puce dans le cerveau de quelqu’un d’autre sans une longue discussion (Image : JLStock/)

« Je ne pense pas qu’il y ait suffisamment de discours public concernant les implications majeures de cette technologie. [pode trazer] » Dr Karola Kreitmair, professeur adjoint de bioéthique à l’Université du Wisconsin-Madison, a déclaré au journal. « Je crains qu’il puisse y avoir un » mariage difficile « entre une entreprise à but lucratif et ces interventions médicales qui, je l’espère, sont là pour aider les gens. »

Musk a récemment confirmé que Neuralink avait embauché un directeur des essais cliniques pour aider à cette transition de l’évaluation de la technologie animale à humaine. L’objectif de l’entreprise de cinq ans est d’implanter d’abord la puce (un peu plus grosse qu’une pièce de monnaie) dans le cerveau de personnes ayant des difficultés motrices, comme les tétraplégiques. L’idée n’est pas de faire remarcher une personne qui ne peut pas marcher, c’est plutôt « quelqu’un incapable de bouger pour contrôler son ordinateur avec son esprit ».

Cependant, Elon Musk lui-même a fait l’éloge de plus grands désirs, mentionnant des choses comme «empêcher l’humanité de tomber dans l’oubli» en «téléchargeant et téléchargeant la conscience» sur les machines.

« Bien sûr, ce sont des produits de niche — si nous parlons seulement de les développer pour les personnes paralysées, alors le marché est petit, mais les appareils vont être très chers », a déclaré le Dr L. Syd Johnson, professeur. Associé au Center for Bioethics and Humanity de la SUNY University of Medicine, New York. « Maintenant, si l’objectif est d’utiliser les données cérébrales acquises pour d’autres activités – conduire une Tesla, par exemple – alors il y a un marché beaucoup, beaucoup plus grand. Mais ensuite, tous ces individus utilisés dans la recherche, qui sont des personnes ayant de véritables besoins spéciaux, sont exploités dans une étude risquée, pour le gain commercial de quelqu’un d’autre.

D’autres scientifiques s’adressant au journal ont déclaré que même s’ils espéraient que Neuralink utiliserait des essais sur l’homme pour apporter une nouvelle forme de thérapie à ces patients, il reste encore un certain nombre de problèmes éthiques auxquels Elon Musk n’a pas encore répondu.

Par exemple, disons qu’un patient participant à l’essai y renonce au milieu de l’essai ou développe un effet secondaire indésirable ? Lorsqu’il s’agit d’un nouveau médicament, le patient peut simplement choisir d’arrêter de le prendre. Mais qu’en est-il quand il s’agit littéralement d’une puce dans son cerveau ?

« Ce que j’ai vu, c’est que nous sommes très bons pour déployer un dispositif. Mais si quelque chose ne va pas, nous n’avons pas la technologie pour les explanter [removê-los] sans causer de dommages aux tissus », a déclaré le Dr Laura Cabrera, chercheuse en neuroéthique à la Penn State University.

D’autres préoccupations mettent en péril le côté commercial du projet : si Neuralink fait faillite pour quelque raison que ce soit, qui contrôlera les données collectées par les puces déjà implantées ? Qui obtient les informations relatives aux activités cérébrales si l’entreprise est rachetée par une entité étrangère ? Combien de temps ces puces dureront-elles et Neuralink couvrira-t-il les coûts de mise à niveau – même pour les patients testés ?

Un scientifique – le Dr James Giordano de l’Université de Georgetown – a déclaré que l’utilisation de la puce Neuralink en dehors des essais sur l’homme (c’est-à-dire déjà sur une base commerciale) pourrait créer ce qu’il a appelé un «marché du tourisme médical». La population sera en concurrence pour l’accès mondialisé à la technologie, ce qui non seulement introduira, mais augmentera également le risque d’une inspection et d’un contrôle de qualité médiocres.

Ceci, étant donné que tout se passe bien avec les tests et que la technologie arrive sur le marché sans problème. Mais il reste la question des « mauvais acteurs technologiques ». Les scientifiques s’adressant au Daily Beast ont soulevé les inquiétudes les plus évidentes – des pirates informatiques piratant littéralement le cerveau, des virus informatiques infectant un humain via la puce ou, dans des notes moins apocalyptiques mais tout aussi dangereuses, des versions « piratées » de la puce séduisant ceux qui ne pouvaient pas. s’offrir l’original. .

« Notre cerveau est le dernier bastion de notre liberté, le point ultime de notre vie privée », a déclaré le Dr Nita Farahany, chercheuse en technologies émergentes à la Duke University School of Law. « Il y a un risque d’utilisation abusive par les entreprises, par les gouvernements, par de mauvais acteurs. Lorsqu’une entreprise comme Neuralink promet de se lancer dans les tests sur l’homme, je pense que cela devrait mettre le monde en alerte, que le moment est venu pour nous de développer des concepts plus robustes de liberté cognitive.

Il est naturel que la société d’Elon Musk soit au centre de toutes les discussions, compte tenu de la projection de marché dont dispose son PDG. En plus de Neuralink, il dirige également Tesla (voitures électriques de luxe), Boring Company (qui travaille dans plusieurs partenariats avec les gouvernements des villes et des États pour améliorer les transports publics) et SpaceX, qui développe toutes sortes de technologies pour l’espace et prévoit de vulgariser » tourisme extraterrestre ».

Musk a-t-il de la concurrence ? Oui : Des entreprises comme Neurable et Synchron font également des progrès dans la recherche, mais les scientifiques notent que Neuralink a les plus gros défauts en ce qui concerne la conversation éthique du projet.

« Avec ces entreprises et chefs d’entreprise … ils sont en quelque sorte » hôtes d’une émission « », a déclaré le Dr Cabrera. «Ils font toutes ces affirmations exagérées et hyperboliques, et je pense que c’est très dangereux. Parce que beaucoup de gens les croiront aveuglément. Les controverses de Musk, en particulier, nous font nous inquiéter de ses autres affirmations. Je me méfie toujours des choses qu’il dit. »

