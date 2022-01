Une étude confirme que la domestication a rétréci le cerveau des chats

Celui-ci est pour les « gateeiros » en service. Selon une nouvelle étude, au cours des 10 000 dernières années environ, depuis le début du processus de domestication des chats, le cerveau de ces félins est progressivement devenu plus petit.

Comme le souligne le site Web Live Science, cette découverte pourrait conduire à de nouvelles informations importantes sur la façon dont les animaux évoluent lorsqu’ils commencent à être régulièrement gardés par des humains.

Une étude a comparé la taille des crânes de chats domestiques (Felis catus) avec ceux de chats sauvages d’Europe (Felis silvestris) et d’Afrique (Felis lybica) Image : chat sauvage européen (David Kalosson), chat sauvage africain (EcoPrint) et chat domestique ( Michal Bednarek) –

Pour arriver aux résultats, publiés dans un article scientifique dans la revue Science ouverte de la Société royaleles chercheurs ont comparé la taille des crânes (indicateur de la taille du cerveau) de chats domestiques (Felis catus) avec ceux de chats sauvages d’Europe (Felis silvestris) et d’Afrique (Felis lybica).

L’équipe a également examiné des hybrides de chats sauvages et domestiques, constatant que la taille de leur cerveau se situe entre les mesures des deux autres groupes – une autre indication que c’est la domestication qui est à l’origine des changements.

« Nos données indiquent que les chats domestiques ont en effet des volumes crâniens plus petits (impliquant des cerveaux plus petits) par rapport à la fois aux chats sauvages européens et aux ancêtres sauvages des chats domestiques, les chats sauvages africains, vérifiant des résultats plus anciens », expliquent les chercheurs dans votre nouvel article. « Nous avons en outre découvert que les hybrides de chats domestiques et de chats sauvages européens ont des volumes crâniens qui se regroupent entre ceux des deux espèces parentales. »

La taille du cerveau des chats a été étudiée depuis les années 1960 et 1970, et cette tendance à l’apparition de cerveaux plus petits chez les animaux domestiques a également été observée chez les moutons, les chiens et les lapins.

Selon les chercheurs, d’autres études ont déjà souligné que la sélection naturelle pour la domestication conduit à la production de moins de cellules de la crête neurale chez les animaux (liée à l’excitabilité et à la peur). Ceci, à son tour, pourrait entraîner des changements dans la réponse au stress, la taille du cerveau et la morphologie générale du corps.

Vues latérale et ventrale d’un crâne de chat indiquant les repères utilisés pour les mesures de la longueur du palais et de la longueur du crâne à la base. Image : Raffaela Lesch

Bien que les résultats de l’étude ne soient pas complètement nouveaux, ils offrent de nouvelles données à interpréter. « Les comparaisons de taille de cerveau sont souvent basées sur une littérature ancienne et inaccessible, et dans certains cas ont fait des comparaisons entre des animaux domestiques et des espèces sauvages qui ne sont plus considérées comme représentant la véritable espèce progénitrice de l’espèce domestique en question », a déclaré l’équipe dans le étude.article.

Une suggestion avec laquelle les auteurs de l’étude ne sont pas d’accord est l’affirmation selon laquelle les chats ne sont actuellement que «semi-domestiqués» par rapport, disons, aux chiens – une opinion qui suggère que les félins choisissent d’être avec les humains plutôt que l’inverse et ne peuvent donc pas être considéré comme entièrement domestiqué. Cette nouvelle approche montre comment les chats ont prouvé leur utilité dans le passé, dans les fermes et sur les navires, et que leur lien avec les gens va au-delà des félins à la simple recherche d’une source de nourriture facile. « Les chats domestiques continuent d’être choisis comme animaux de compagnie en fonction de leur tempérament », expliquent les chercheurs.

Plus de données sur plus d’espèces doivent être collectées pour comprendre pleinement l’effet de la domestication sur les félins, y compris la taille de leur cerveau – et, selon les scientifiques, il y a encore des limites aux informations collectées jusqu’à présent. « Nous devons toujours reconnaître que nous comparons une population vivante d’animaux sauvages à la forme domestique, et non à la véritable population ancestrale. »

Pour l’équipe, « ce sera toujours un facteur de confusion, car nous avons rarement accès à la population ancienne qui a produit nos animaux domestiques (bien que l’ADN ancien puisse partiellement apaiser ce problème pour les comparaisons génétiques) ».

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !