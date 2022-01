La recherche sur les fossiles de dinosaures gagne en précision grâce à l’amélioration de l’IA

Pour analyser les fossiles, comme ceux des dinosaures par exemple, les scientifiques s’appuient sur la morphologie des restes d’animaux préservés. Cependant, l’étude de la structure intérieure d’un spécimen nécessite souvent de couper de petits morceaux de matériau, un processus qui finit par détruire efficacement le spécimen.

Cela a changé avec l’introduction de technologies de numérisation à haute résolution telles que la tomodensitométrie (CT) à rayons X, qui reconstruit essentiellement les structures internes en trois dimensions à l’aide de rayonnements et de logiciels numériques.

Alors que l’utilisation de la tomodensitométrie aide à préserver les spécimens et à générer des données très utiles, l’imagerie présente ses propres défis. Les scans font la distinction entre divers matériaux – par exemple, les os fossilisés par rapport à la roche environnante – en fonction de l’absorption des rayons X.

Les images montrent les résultats de la segmentation des dinosaures protocératopsiens à l’aide de l’Intelligence Artificielle, selon trois méthodes : CT original, mise à la terre et prédiction par des modèles. Image: Congyu Yu – École supérieure Richard Gilder / Musée américain d’histoire naturelle

Des densités similaires peuvent rendre extrêmement difficile de déterminer où un matériau commence et un autre se termine. Cela signifie que les chercheurs doivent s’appuyer sur la segmentation manuelle, un processus à forte intensité de main-d’œuvre pour classer des sections similaires d’une image.

Actuellement, l’intelligence artificielle (IA) peut effectuer une segmentation d’image en quelques minutes, contre des jours, voire des semaines, pour un paléontologue. La question est de savoir si un ordinateur est capable de trier les sections voxel par voxel comme un professionnel entraîné. Les chercheurs ont essayé de comprendre cela en utilisant différents types de réseaux de neurones profonds, un type de modèle d’IA qui imite le cerveau humain.

L’étude de la structure intérieure d’un fossile nécessite souvent de couper de petits morceaux de matériau, un processus qui finit par détruire efficacement l’échantillon. Image : Gorodenkoff –

L’équipe a formé et testé les systèmes d’IA à l’aide de plus de 10 000 tomodensitogrammes de trois crânes embryonnaires bien conservés de Protoceratops, un dinosaure plus petit par rapport au genre Triceratops. Les fossiles ont été trouvés dans les années 1990 dans le désert de Gobi en Mongolie.

Bien que les modèles ne fonctionnent pas aussi bien qu’un humain, la précision et la vitesse de traitement ont montré que les réseaux de neurones profonds peuvent réduire considérablement le temps de différenciation entre les fossiles et les matrices rocheuses.

En plus d’un traitement d’image plus rapide, l’utilisation de l’IA en paléontologie peut aider à établir des normes de recherche, selon Congyu Yu, auteur principal de l’étude, publiée dans Frontières en sciences de la Terreet doctorante à la Richard Gilder Graduate School, administrée par l’American Museum of Natural History.

Des innovations dans les algorithmes amélioreraient encore le processus

« Différents chercheurs peuvent avoir des interprétations différentes de la même structure, ce qui conduit à diverses reconstructions de l’histoire de l’évolution », a expliqué Yu. « Dans certains cas, les images CT peuvent être délibérément reconstruites pour suivre une certaine idée. L’utilisation du ciblage par IA peut détecter ces fraudes sans trop augmenter les coûts. »

« La généralisation est toujours un problème pour les tâches basées sur l’IA », a noté Yu, ajoutant que les chercheurs continuent de former et de tester des modèles d’apprentissage en profondeur sur des images CT de plus de fossiles et de divers environnements de préservation des fouilles précédentes en Mongolie.

« Nous sommes convaincus qu’un modèle de segmentation des fossiles du désert de Gobi n’est pas loin, mais un modèle plus généralisé nécessite non seulement plus d’ensembles de données de formation, mais également des innovations dans les algorithmes », a-t-il déclaré. « Je crois que l’apprentissage en profondeur peut éventuellement traiter les images mieux que nous, et il y a eu plusieurs exemples de performances d’apprentissage en profondeur supérieures aux humains. »

