« Harpe cosmique »: le centre de la Voie lactée compte environ 1 000 longs fils magnétiques côte à côte

Cette découverte a en fait été faite il y a environ 40 ans. En utilisant des observations aux longueurs d’onde radio, l’astronome Farhad Yusef-Zadeh de l’Université Northwestern à Evanston, Illinois, États-Unis, a repéré les filaments magnétiques hautement organisés au début des années 1980.

Selon Yusef-Zadeh, les filaments comprennent des électrons de rayons cosmiques faisant tourner leur champ magnétique à une vitesse proche de la vitesse de la lumière. Cependant, son origine est restée un mystère non résolu – jusque-là.

Désormais, la nouvelle image a exposé 10 fois plus de filaments que ce qui avait été découvert à l’origine, ce qui a permis à Yusef-Zadeh et à son équipe de mener pour la première fois des études statistiques sur une large gamme de fils, ce qui pourrait les aider à enfin percer le mystère.

« Nous avons étudié les filaments individuels pendant longtemps avec une vision myope », a déclaré Yusef-Zadeh, qui est l’auteur principal de l’étude, désormais disponible en ligne, et qui a été acceptée pour publication par Les lettres du journal astrophysique . « Maintenant, nous voyons enfin la grande image – une vue panoramique remplie d’une abondance de filaments. Le simple fait d’examiner quelques-uns d’entre eux rend difficile de tirer de véritables conclusions sur ce qu’ils sont et d’où ils viennent. Cela change la donne pour approfondir notre compréhension de ces structures.

Yusef-Zadeh, qui est professeur de physique et d’astronomie au Northwestern College of Arts and Sciences et membre du Centre d’exploration et de recherche interdisciplinaires en astrophysique (CIERA), a passé trois ans à étudier le ciel et à analyser des données au South African Observatoire de Radioastronomie Sud (SARAO), avec son équipe.

Après avoir utilisé 200 heures de données collectées par le télescope MeerKAT de SARAO, les chercheurs ont reconstitué une mosaïque de 20 observations distinctes de différentes sections du ciel vers le centre de la galaxie de la Voie lactée, à 25 000 années-lumière de la Terre. D’après le site Physiquel’image complète sera publiée dans un article supplémentaire rédigé par l’astrophysicien de l’Université d’Oxford Ian Heywood et co-écrit par Yusef-Zadeh.

Tableau de mesure de la déclinaison du filament. Image : Farhad Yusef-Zadeh

Outre les filaments, l’image montre également les émissions radio de nombreux phénomènes, tels que les supernovas, les pépinières stellaires et les nouveaux vestiges d’explosions d’étoiles mortes.

« J’ai passé beaucoup de temps à regarder cette image en train de travailler dessus, et je ne m’en lasse jamais », a déclaré Heywood. « Lorsque je montre cette image à des personnes novices en radioastronomie ou qui ne la connaissent pas, j’essaie toujours de souligner que l’image radio n’a pas toujours été ainsi, et que MeerKAT est vraiment une percée en termes de ses capacités. . Ce fut un véritable privilège de travailler au fil des ans avec des collègues de SARAO qui ont construit ce fantastique télescope. »

Le rayonnement provenant des brins au centre de la Voie lactée est différent de celui émis par les restes de supernova

Pour voir les filaments à une échelle plus fine, l’équipe a utilisé une technique pour supprimer l’arrière-plan de l’image principale afin d’isoler les filaments des structures environnantes. La photo résultante était incroyable. « C’est comme l’art moderne », a déclaré Yusef-Zadeh. « Ces images sont si belles et si riches, et le mystère de tout cela les rend d’autant plus intéressantes. »

Alors que de nombreux mystères entourant les filaments demeurent, Yusef-Zadeh a réussi à assembler une pièce de plus du puzzle. Dans son dernier article, lui et ses collaborateurs ont spécifiquement exploré les champs magnétiques des filaments et le rôle des rayons cosmiques dans l’illumination de ces champs magnétiques.

Selon les scientifiques, la variation du rayonnement émis par les filaments est très différente de celle provenant du reste de supernova nouvellement découvert, suggérant que les phénomènes ont des origines différentes.

Pour l’équipe, les filaments sont plus susceptibles d’être liés à l’activité passée du trou noir supermassif central de la Voie lactée, plutôt qu’à des explosions de supernova coordonnées. Les filaments pourraient également être liés à d’énormes bulles émettrices de radio que Yusef-Zadeh et ses collègues ont découvertes en 2019.

Que les filaments sont magnétisés, l’astronome le savait déjà. Maintenant, avec la nouvelle approche, il peut dire que les champs magnétiques sont amplifiés le long des filaments, une caractéristique primaire que partagent tous ces fils. « C’est la première fois que nous étudions les caractéristiques statistiques des filaments », a-t-il déclaré. « En étudiant les statistiques, nous pouvons en apprendre davantage sur les propriétés de ces sources inhabituelles. »

Yusef-Zadeh donne un excellent exemple de l’importance d’étudier les statistiques des filaments. « Si vous veniez d’une autre planète, par exemple, et que vous rencontriez une personne très grande sur Terre, vous pourriez supposer que tout le monde est grand. Mais si vous faites des statistiques sur une population de personnes, vous pouvez trouver la taille moyenne. C’est exactement ce que nous faisons. Nous pouvons trouver la force des champs magnétiques, leurs longueurs, leurs orientations et le spectre de rayonnement.

Parmi les mystères qui planent encore dans l’air, Yusef-Zadeh et son équipe sont particulièrement intrigués par la structure des filaments, qui sont séparés les uns des autres par des distances parfaitement égales. « Nous ne savons toujours pas pourquoi ils viennent en groupe, et nous ne comprenons pas non plus comment ils se séparent. Nous ne savons pas non plus comment ces espacements réguliers se produisent. Chaque fois que nous répondons à une question, plusieurs autres questions surgissent.

Yusef-Zadeh et son équipe ne savent pas non plus si les filaments bougent ou changent avec le temps, ou ce qui provoque l’accélération des électrons à des vitesses aussi incroyables.

« Comment accélère-t-on des électrons proches de la vitesse de la lumière ? Une idée est qu’il y a des sources à la fin de ces filaments qui accélèrent ces particules », a déclaré Yusef-Zadeh.

L’équipe identifie et catalogue actuellement chaque volet. L’angle, la courbe, le champ magnétique, le spectre et l’intensité de chaque filament seront publiés dans une future étude. La compréhension de ces propriétés donnera à la communauté astrophysique plus d’indices sur la nature étrange des filaments.

