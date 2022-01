Solar Orbiter survole la queue d’une comète pour la deuxième fois

Dans sa trajectoire vers le Soleil, le Solar Orbiter, un vaisseau spatial opéré par la NASA et l’ESA, a réussi à survoler à nouveau la queue d’une comète, collectant une série d’informations au cours du voyage.

La rencontre avait déjà été anticipée par des scientifiques de l’Université de Londres, au Royaume-Uni, qui ont utilisé des modèles mathématiques pour identifier le point où les trajectoires du vaisseau spatial avec la comète C/2021 A1 Leonard se croiseraient. Comme on pouvait s’y attendre, un énorme volume d’informations a été collecté et attend maintenant l’analyse d’experts.

La compilation montre des moments capturés de la rencontre entre Solar Orbiter et la comète Leonard (Image : NASA/ESA/Handout)

La rencontre rapportée cette semaine a eu lieu le 21 décembre 2021, avec Solar Orbiter collectant des informations sur les particules du champ magnétique de la comète. Ces données, estiment les experts, permettront de savoir comment ces corps célestes interagissent avec les vents dits solaires – une dispersion de particules émises par le Soleil et qui se propage dans tout notre système.

« J’ai exécuté une simulation Solar Orbiter avec la comète Leonard, en estimant la vitesse du vent solaire. Et c’est à ce moment-là que j’ai vu que même sur une large gamme de vitesses de vent, il y aurait toujours une intersection des deux objets », a déclaré Samuel Grant, étudiant diplômé au Mullard Space Science Laboratory de l’université.

Au moment de la rencontre, le Solar Orbiter était proche de la Terre, puisque, un peu moins d’un mois plus tôt (le 27 novembre), il avait fait le tour de notre planète pour générer une nouvelle impulsion qui l’enverrait vers le Soleil – ce qui doit avoir lieu en mars 2022, cela vaut la peine de s’en souvenir.

Une information intéressante est que Leonard, du point de vue de la Terre, ressemble à un petit objet, mais en fait il est considérablement grand : le vol du Solar Orbiter croisé avec la queue de la comète, ici sur Terre. Mais son noyau, en même temps, était plus proche de Vénus, à 44,5 millions de kilomètres (km).

Avant le Solar Orbiter, la rencontre d’une comète avec un vaisseau de la Terre était une occasion perçue seulement après coup. La mission Ulysses, par exemple, a vu trois queues de comètes, dont C/1996 B2 Hyakutake (mai 1996) et C/2006 P1 McNaught (début 2007). Solar Orbiter lui-même a eu une autre rencontre de ce type il y a quelques années, après la queue de C/2019 Y4 ATLAS en mai et juin 2020, peu de temps après son lancement. Cependant, comme la traversée la plus récente, nous avions également anticipé cette occasion.

« Le gros avantage est qu’il n’y a pratiquement aucun effort de la part du vaisseau spatial : vous obtenez un échantillon d’une comète à une distance massive. C’est assez excitant », a déclaré Grant, qui a déclaré qu’il analyserait les données d’autres engins spatiaux pour essayer d’identifier les croisements qui pourraient être passés inaperçus.

En attendant, on attend toujours la continuité de la mission Solar Orbiter : l’objet opéré par la NASA et l’ESA devrait effectuer, en mars 2022, son passage le plus proche du Soleil jusqu’à présent (environ 50 millions de km), ce qui devrait rendre les images les plus proches – et les plus détaillées – de notre étoile.

