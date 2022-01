Une mission privée cherchera la vie sur Vénus

Pour beaucoup, Vénus est un « frère » de la Terre. La planète est similaire à la nôtre en taille, en masse et en composition, et on suppose que dans le passé, comme Mars, elle abritait des océans et des conditions propices à l’émergence de la vie. Mais pendant des milliards d’années, quelque chose a « mal tourné » et la planète s’est transformée en un lieu infernal, avec une atmosphère 96 fois plus dense que celle de la Terre, des nuages ​​d’acide sulfurique et une température de surface qui dépasse 460°C, de quoi faire fondre le plomb.

Pourtant, on suppose que la vie peut exister « volant » dans l’atmosphère dense de la planète, à des altitudes où les conditions environnementales sont plus favorables, avec une température et une pression similaires à celles de la Terre. La détection de phosphine, un composé qui n’est produit ici que par activité organique, dans l’atmosphère vénusienne en septembre 2020 a renforcé cette hypothèse.