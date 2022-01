Un programme d’IA indique l’existence de 300 000 météorites en Antarctique

Les chercheurs ont utilisé l’intelligence artificielle (IA) pour suggérer la présence d’environ 300 000 météorites en Antarctique – et ils ont une assez bonne idée de l’endroit où trouver la plupart d’entre eux.

Selon papier produit par l’Université Libre de Bruxelles, Belgique, 98% des météorites qui tombent sur Terre se retrouvent sur le continent glacé, situé à l’extrême sud de notre planète. Avec la neige qui tombe sur les roches spatiales, elles finissent par geler, ce qui contribue à préserver la matière et, une fois excavée, apporte des informations intéressantes sur l’évolution de l’univers.

Un nouveau système d’intelligence artificielle a mis à jour la cartographie des météorites présentes en Antarctique – y compris certaines zones jusque-là inconnues et encore inexplorées (Image : Veronica Tollenaar/Université libre de Bruxelles/Reproduction)

Le problème est que la plupart de ces calottes glaciaires se retrouvent dans la mer et, pour cette raison, la plupart des météorites de l’Antarctique se retrouvent au fond de l’océan.

Une petite partie d’entre eux, cependant, se retrouvent piégés dans ce que les scientifiques appellent la « glace bleue », un type de compactage de la neige sous une forte pression. Ce processus éteint les bulles d’air, ce qui fait que leur masse acquiert une couleur bleue en raison de l’absorption de la lumière. Ces météorites sont facilement récupérables, en supposant que vous sachiez où chercher.

Et c’est là qu’intervient l’intelligence artificielle : à ce jour, la plupart des météorites récupérées dans les zones de glace bleue sont venues par pure chance. Les expéditions dans ces régions coûtent très cher et, pour la plupart, ne donnent pas de bons résultats. Avec le nouveau système, les scientifiques responsables de papier dire qu’il y a une plus grande fiabilité dans la recherche de roches spatiales, car il y aura une identification plus précise de la région.

« Nous avons trouvé des zones inexplorées avec un grand potentiel pour la présence de météorites », a déclaré à Space.com Veronica Tollenaar, géologue spécialisée dans l’exploration glaciaire à l’institution belge.

Le système utilisé par elle et son équipe est assez ingénieux : les chercheurs ont utilisé l’imagerie satellite, entraînant un réseau d’IA pour comparer des régions inexplorées avec des endroits où des météorites ont déjà été trouvées dans la glace bleue de l’Antarctique. En utilisant l’analyse des spectres thermiques, des données optiques et radar, le programme a trouvé 83% des zones connues pour être riches en météorites – y compris certaines inconnues.

« En visitant ces sites et en utilisant de nouvelles techniques de récupération sur le terrain, telles que les recherches de drones, par exemple, nous pouvons entrer dans une nouvelle ère de missions de récupération de météorites », a déclaré Tollenaar.

L’expert a également souligné que, même si la recherche d’une région identifiée par le système ne donne aucun résultat, il sera également utile de former l’IA afin qu’elle dispose de plus d’informations dans la recherche d’autres régions, de faire un ajustement plus raffiné dans la recherche et, par conséquent, augmentant sa précision.

Des informations complètes peuvent être consultées dans la revue scientifique Avancées scientifiques.

