Inspiration4 : Rencontrez l’homme qui a gagné un voyage dans l’espace et a cédé sa place à un ami

Lors de l’annonce de la mission Inspiration4 en février dernier, ses organisateurs avaient annoncé que deux des quatre membres d’équipage seraient choisis parmi les donateurs pour une campagne de financement en faveur de l’hôpital St. Jude, aux États-Unis, dédié au traitement du cancer pédiatrique.

L’un des élus était Chris Sembroski, un ingénieur de données américain qui travaille chez Lockheed Martin. Mais il n’était pas l’heureux élu. A l’époque, on savait que l’heureux élu était quelqu’un d’autre, qui cédait sa place à Sembroski. Cependant, l’identité du «bienfaiteur» était un mystère jusqu’à présent.

Le vrai gagnant était Kyle Hippchen, un pilote américain pour la compagnie aérienne Endeavour qui était le colocataire de Chris à l’université. Il a fait don de 600 $ à la campagne (Sembroski a fait don de 50 $), mais avec plus de 72 000 participations au tirage, il ne croyait pas qu’il avait une chance de gagner.

Chris Sembroski (à gauche) et Kyle Hippchen (à droite). Des amis unis par leur passion pour l’espace. Image : Kyle Hippchen / Archives personnelles

La « puce est tombée » lorsque Hippchen a commencé à recevoir des e-mails plutôt vagues de SpaceX demandant plus de détails sur lui-même. C’est alors qu’il a décidé de lire les « petits caractères » dans les termes du concours et a découvert qu’il y avait une limite de poids maximum pour les membres d’équipage, 113 kg. Et à l’époque, il pesait 150 kg.

En supposant qu’il avait été sélectionné, Kyle a déclaré à SpaceX qu’il se retirait du concours. C’est alors que l’entreprise, dans plusieurs courriels et appels téléphoniques ultérieurs, a confirmé qu’il avait en fait été choisi.

« J’en suis venu à penser à la façon de perdre 37 livres en six mois, ce qui est possible mais pas la chose la plus saine », a déclaré Hippchen. C’est alors que Jared Isaacman, organisateur et commandant d’Inspiration4, lui a permis de choisir son remplaçant.

« La volonté de Kyle de donner son siège à Chris était un acte de générosité incroyable », a déclaré Isaacman.

L’équipe d’Inspiration4 : Jared Isaacman, Hayley Arceneaux, le Dr Sian Proctor et Chris Sembroski. Image : John Kraus/Netflix

Hippchen et Sembroski se sont rencontrés alors qu’ils étaient étudiants à l’Université aéronautique Embry-Riddle à la fin des années 1990. Ils se sont entassés dans des voitures avec d’autres étudiants amoureux de l’espace pour le voyage d’une heure vers le sud pour regarder les lancements de la navette spatiale. . Et ils faisaient également partie d’un groupe se rendant à Washington pour plaider en faveur des voyages spatiaux commerciaux.

En signe de gratitude, Sembroski a proposé d’emporter dans l’espace certains des objets personnels de son ami. Hippchen a rassemblé ses bagues de fin d’études secondaires et universitaires, le capitaine de la compagnie aérienne « berimbelas », le Purple Heart qu’un grand-oncle a reçu pendant la Première Guerre mondiale et quelques objets de ses meilleurs amis du lycée.

Conformément à la tradition, le jour du voyage, Sembroski a utilisé un téléphone dans la tour de lancement pour passer un appel avant le départ. Il a appelé Hippchen pour lui dire encore merci. « Je serai éternellement reconnaissant », a déclaré Sembroski.

Hippchen n’a pas raconté son histoire avant pour ne pas « prendre la vedette » de son ami : « C’était leur émission, et je ne voulais pas détourner l’attention de ce qu’ils faisaient », a-t-il déclaré. Il en a parlé à sa famille et à ses amis proches, et a même donné des indices à certains collègues, mais estime qu’à l’époque, seules 50 personnes savaient qu’il était l’heureux élu.

Mais il a eu l’occasion de goûter à l’espace en volant dans un simulateur d’apesanteur avec des amis et des proches de l’équipage pendant l’entraînement. Et il a également assisté au lancement d’Inspiration4 dans une loge VIP.

Pourtant, la déception de ne pas pouvoir aller dans l’espace est grande. Hippchen dit qu’elle n’a pas encore regardé le documentaire sur Netflix qui raconte le voyage d’Inspiration4 : « Ça fait trop mal. Je suis incroyablement déçu, mais c’est la vie », a-t-il déclaré.

