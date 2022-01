Cette vidéo révèle le « secret » de la variante Omicron : c’est pourquoi elle est si insaisissable et contagieuse

Grâce à la technique cryo-EM, la conformation de la protéine S du variant Omicron a été révélée, caractéristique qui la rend si insaisissable et contagieuse.

Une nouvelle étude a révélé la conformation particulière de la protéine S ou Spike de la variante Omicron du coronavirus SARS-CoV-2, qui est plus compacte et ouverte que celles observées dans les souches qui l’ont précédée. L’évolution de cette structure, qui peut être observée en détail dans la vidéo ci-dessous, peut être la clé pour expliquer les caractéristiques de la nouvelle variante, qui est nettement plus transmissible que la variante Delta (plus de cinq fois) et capable d’échapper les défenses immunitaires plus efficaces, mais aussi moins pathogènes, comme en témoignent les symptômes détectés et les données épidémiologiques.

Comme nous le savons tous, la vague actuelle de la pandémie de COVID-19 est précisément provoquée par la variante Omicron (B.1.1.529), qui est apparue en Afrique du Sud – dans la province de Gauteng – en novembre de l’année dernière. Depuis que les chercheurs de l’Institut national des maladies transmissibles ont publié les données génomiques de la nouvelle souche, il y a eu une grande excitation dans la communauté scientifique, en raison du nombre inhabituellement élevé – plus de 30 – de mutations sur la protéine S ou Spike, le crochet que l’agent pathogène exploite pour se lier au récepteur ACE-2 des cellules humaines, casser la paroi cellulaire, insérer l’ARN viral à l’intérieur et déclencher le processus de réplication, celui qui détermine la maladie appelée COVID-19. Les chercheurs ont cru très tôt que cette variante pouvait présenter un danger en raison de ces caractéristiques inhabituelles, avec une transmissibilité potentielle, une capacité à échapper aux défenses immunitaires et une agressivité accrue. Heureusement, la virulence a été démentie, alors que la propagation a été explosive dans le monde, même parmi les patients vaccinés (alors que les vaccins anti Covid et surtout le rappel protègent efficacement contre les maladies graves et la mort).

Les protéines de pointe de la souche originale de coronavirus (à gauche), de la variante Delta (au centre) et de la variante Omicron (à droite). Crédit : Laboratoire Amaro

Ces particularités peuvent s’expliquer par la conformation de la protéine S ou Spike susmentionnée, qui joue un rôle si important dans l’infection qu’elle est la cible antigénique des vaccins. En termes simples, les vaccins à ARNm Pfizer et Moderna poussent notre corps à produire cette protéine, afin qu’il soit prêt à la reconnaître et à la combattre dès que l’exposition au véritable coronavirus SARS-CoV-2 se produit. La protéine S a cependant évolué au fil des mois jusqu’à atteindre cette architecture « compacte » que l’on retrouve dans la variante Omicron, comme l’indique sur Twitter le Dr Maxwell Zimmerman, expert en biophysique computationnelle et en apprentissage automatique au Département de pathologie et d’immunologie de l’Université. de l’École de médecine de Washington. « Incroyable qu’Omicron semble avoir évolué vers ‘une architecture plus compacte’ ! », a déclaré le scientifique, ajoutant que les prédictions de l’équipe étaient apparues dans une étude publiée dans Nature plusieurs mois avant l’émergence de la variante d’Omicron.

Dans la nouvelle étude, les chercheurs soulignent que la conformation de la protéine S joue un rôle essentiel dans l’évolution du SRAS-CoV-2, « par des modifications du domaine de liaison au récepteur (RBD) et la présentation de l’épitope d’anticorps neutralisant qui influence la transmissibilité du virus et l’évasion immunitaire ». En termes simples, ce sont des changements fondamentaux qui peuvent aider le virus à être plus insaisissable et contagieux, car la relation avec les anticorps est comme celle entre une clé et une serrure. Si quelque chose change, par conséquent, le mécanisme peut ne pas fonctionner correctement, ce qui profite au virus.

Grâce à une technique appelée cryo-EM, des scientifiques dirigés par les professeurs Sophie Gobeil et Rory Henderson de l’université Duke (États-Unis) ont comparé les protéines S du variant Omicron et du variant Delta, notant que le premier a une organisation du type « inhabituellement compact ». » domaine de liaison au récepteur (RBD), en plus du fait qu’il s’ouvre d’une certaine manière. La protéine S possède trois RBD « qui peuvent greffer le récepteur, mais cela le rend vulnérable à notre système immunitaire », explique le professeur Zimmerman sur Twitter. « En s’ouvrant de manière transitoire, il peut se protéger des anticorps et maintenir une certaine infectiosité. Nous avons émis l’hypothèse que les variantes pourraient avoir un équilibre unique entre la capacité d’évasion et la capacité d’infecter », a commenté l’expert. En pratique, ce qui rend la variante Omicron si insaisissable et contagieuse réside précisément dans la structure particulière de sa protéine Spike. Les détails de la recherche « Diversité structurelle du pic SARS-CoV-2 Omicron » ont été publiés sur la base de données en ligne BioRXiv en attendant leur publication dans une revue scientifique.