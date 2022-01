La fusée SpaceX dérivant dans l’espace pendant 7 ans s’écrasera sur la Lune: c’est quand et où

Le deuxième étage d’une fusée SpaceX Falcon 9 s’écrasera sur la face cachée de la Lune le 4 mars. L’impact se produira à 9000 km/h.

Une fusée de SpaceX, la société aérospatiale privée d’Elon Musk, s’écrasera sur la Lune début mars. C’est ce que prédisaient les calculs de certains astronomes spécialisés dans le suivi du sort des débris spatiaux, dont une grande partie orbite autour de la Terre depuis des décennies, « fille » des missions lancées depuis les années 1960. Quant à la fusée SpaceX, il s’agit du deuxième étage (plus moteur) d’un Falcon 9 lancé le 11 février 2015 pour mettre en orbite le satellite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). spécialisée dans l’observation de la météo spatiale. Normalement, le premier étage des fusées Falcon 9 de SpaceX revient sur Terre avec des manœuvres spectaculaires, tandis que le second est réintroduit dans l’atmosphère terrestre pour s’écraser dans une zone reculée de l’océan Pacifique. Avec cette fusée, cependant, quelque chose a mal tourné – elle n’avait pas assez de carburant pour la rentrée – et elle s’est perdue dans l’orbite terrestre profonde, où gravitent des millions d’autres objets au destin imprévisible.

La fusée est essentiellement un gros cylindre métallique (un réservoir) avec un moteur fixé à l’arrière, pesant environ 4 tonnes au total. À ce jour, comme l’a souligné à BBC News le professeur Jonathan McDowell, un astronome du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics qui étudie les débris spatiaux depuis des années, il y a eu cinquante gros objets dont les scientifiques ont totalement perdu la trace. Ils pensent qu’une fois perdus et ballottés par les forces gravitationnelles combinées du Soleil, de la Terre et de la Lune, ils viennent peut-être de s’écraser sur le satellite naturel sans que nous nous en rendions compte. « Cela aurait pu arriver plusieurs fois », a déclaré le scientifique, seulement dans ce cas, nous avons réalisé ce qui se passait. Le crédit revient à l’astronome Bill Gray. Qui a calculé la trajectoire de collision de la fusée grâce à un logiciel – appelé Project Pluto – utilisé pour déterminer la trajectoire des astéroïdes et autres objets flottant dans l’espace.

Le sort des débris spatiaux s’est décidé ce mois-ci, lors du passage à proximité de la Lune dont l’orbite a été définitivement déstabilisée, le condamnant à s’écraser à la surface du satellite. L’impact se produira exactement le 4 mars dans le grand cratère Hertzsprung de l’autre côté de la Lune, nous ne pourrons donc pas le suivre en direct depuis la Terre. Cependant, il peut être analysé avec des satellites et des engins spatiaux comme le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ou le Chandrayaan-2 de l’Inde. La fusée s’écrasera à une vitesse impressionnante de 9 000 kilomètres à l’heure, laissant un nouveau cratère d’impact artificiel sur la surface lunaire. La découverte de roches enfouies pourrait fournir aux astronomes de nouveaux matériaux d’étude, mais dans un passé récent (comme en 2009), des fusées ont été délibérément écrasées sur la lune dans ce but précis. Les scientifiques ont profité de l’impact inattendu pour rappeler les risques liés aux débris spatiaux, non seulement pour les astronautes et les stations spatiales en orbite comme l’ISS, mais aussi pour les futures bases – voire les colonies – que nous pourrions un jour construire sur la Lune. si certains projets envisagent de les insérer dans les gigantesques « tubes de lave » souterrains). Sans oublier que de nombreuses pièces sont vouées tôt ou tard à tomber sur Terre.