La glace ancienne révèle une mystérieuse tempête solaire qui a eu lieu il y a des millénaires

L’analyse des carottes de glace du Groenland et de l’Antarctique a permis à une équipe de recherche dirigée par l’Université suédoise de Lund de trouver des preuves d’une tempête solaire extrême qui s’est produite il y a environ 9 200 ans.

Selon les scientifiques, ce qui les intrigue, c’est que la tempête se serait produite pendant l’une des phases les plus calmes du Soleil – une période où la Terre serait normalement moins exposée à de tels événements.

Des chercheurs ont analysé des carottes de glace de l’Antarctique et du Groenland et identifié une éruption solaire qui s’est produite il y a plus de 9 000 ans. Image : Eleanor Scriven –

Lorsqu’il y a une forte activité sur la surface solaire, plus d’énergie est libérée, ce qui peut donner lieu à des éruptions géomagnétiques, également appelées tempêtes solaires. En atteignant la Terre, les vents solaires de ces événements peuvent provoquer des pannes de courant et des perturbations de communication.

La tempête solaire s’est produite dans la phase passive du Soleil

Prédire les tempêtes solaires n’est pas facile. On pense actuellement que ces événements sont plus susceptibles de se produire pendant une phase active du Soleil, ou maximum solaire, dans le soi-disant cycle des taches solaires. Cependant, la nouvelle étude, qui a été publiée dans Communication Nature, montre que ce n’est pas toujours le cas pour les très grosses tempêtes.

« Nous avons étudié des carottes de forage du Groenland et de l’Antarctique et découvert des traces d’une énorme tempête solaire qui a frappé la Terre pendant l’une des phases passives du Soleil il y a environ 9 200 ans », explique Raimund Muscheler, chercheur en géologie à l’Université de Lund. .

Muscheler et son équipe ont parcouru les carottes de forage à la recherche de pointes dans les isotopes radioactifs béryllium-10 et chlore-36, qui sont produits par des particules cosmiques à haute énergie qui arrivent sur Terre et peuvent être conservées dans la glace et les sédiments.

« C’est un travail d’analyse long et coûteux. Nous avons donc été agréablement surpris lorsque nous avons trouvé ce pic, indiquant une tempête solaire géante jusque-là inconnue en lien avec une faible activité solaire », a déclaré Muscheler.

Si une tempête solaire similaire devait se produire aujourd’hui, elle pourrait avoir des conséquences dévastatrices. En plus des pannes de courant et des dommages causés par les radiations aux satellites, cela pourrait constituer un danger majeur pour le trafic aérien et les astronautes, ainsi que provoquer l’effondrement de divers systèmes de communication.

« Ces énormes tempêtes ne sont actuellement pas suffisamment incluses dans les évaluations des risques », a révélé Muscheler. « Il est extrêmement important d’analyser ce que ces événements pourraient signifier pour la technologie actuelle et comment nous pouvons nous protéger », a-t-il suggéré.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !