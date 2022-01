Apparemment, Mars a de l’eau depuis plus longtemps que nous ne le pensions

Selon un examen des informations recueillies par le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), Mars n’a perdu son eau liquide que bien après que le consensus scientifique l’ait dit. Selon les données, des signes du « liquide de vie » ont été identifiés dans des sels minéraux il y a environ deux milliards d’années.

Avant cela, on pensait que l’eau s’était évaporée de la planète rouge il y a trois milliards d’années ou plus, modifiant certaines connaissances que nous avions déjà sur l’évolution de Mars au cours des éons.

Alors que la présence ancienne d’eau liquide sur Mars était déjà prouvée, on pensait qu’elle avait disparu beaucoup plus longtemps, mais une nouvelle étude de Caltech suggère que le liquide a persisté plus longtemps que le consensus ne le suggérait (Image : Pike-28/)

Pendant des années et des années, Mars a eu plusieurs étendues d’eau – certaines assez énormes – qui traversaient sa surface. Au fil du temps, cependant, le rayonnement solaire et le champ électromagnétique de la planète rouge ont érodé son atmosphère. Aujourd’hui, il existe toujours, mais il est si mince qu’il n’offre pratiquement aucune protection contre les rayons cosmiques de l’espace.

L’effet immédiat en fut la disparition de l’eau liquide de la surface, qui s’évapora et laissa à la planète entière l’aspect désertique et aride que nous lui connaissons aujourd’hui.

Cependant, les scientifiques de Caltech, dirigés par la doctorante Ellen Leask, ont passé en revue près de 15 ans d’informations MRO, identifiant la présence de divers types de sels de chlorure dans l’hémisphère sud de Mars — en particulier, dans une partie riche en argile et fortement imprégnée. par des cratères d’impact.

Ces cratères, en fait, étaient essentiels pour l’étude : moins une région a de cratères, plus elle est jeune. Pour cette raison, le MRO dispose de deux instruments très performants dans ce type d’analyse : le Caméra contextuelle C’est le Expérience d’imagerie haute résolution (HiRISE).

Le premier consiste en un objectif grand angle pour les images en noir et blanc, tandis que l’autre est une caméra couleur avec une telle richesse de détails qu’elle permet de voir, depuis l’espace, le rovers que la NASA a à la surface de la planète rouge.

L’utilisation combinée des deux instruments a permis à Leask et à son équipe de créer des cartes numériques de l’élévation du terrain, réalisant que bon nombre de ces sels étaient situés dans des dépressions de la terre – des points où ils correspondaient autrefois à des lacs. En combinant cela avec le nombre de cratères, l’équipe a pu estimer une date pour les sels, qui semblaient être plus jeunes que leur « fin » supposée l’avait précédemment indiqué.

« Ce qui est le plus spectaculaire est le fait qu’après plus d’une décennie à fournir des images haute résolution ainsi que des données infrarouges et stéréoscopiques, le MRO permet encore de nouvelles découvertes sur la nature et l’évolution de ces anciens lacs salés reliés par des rivières », a déclaré Bethany Ehlmann, directrice de thèse, professeure et co-auteure de l’étude.

L’article complet a été publié dans la revue scientifique Avances AGU, fin décembre 2021.

