Des astronomes découvrent une source d’énergie mystérieuse comme jamais vue

Comme on le sait, l’univers est plein de mystères et les scientifiques s’émerveillent à chaque nouvelle découverte sur le cosmos. Cette fois-ci, une équipe de chercheurs cartographiant les ondes radio dans l’espace a identifié quelque chose d’inhabituel qui libère une explosion d’énergie géante et qui ne ressemble à rien de ce qui a été vu auparavant.

Image purement illustrative démontrant une source d’énergie jamais détectée auparavant dans l’univers. Image : Artsiom P –

Selon les astronomes impliqués dans la découverte, qui a été publiée dans la revue la natureil pourrait s’agir d’une étoile à neutrons ou d’une naine blanche – noyaux effondrés d’étoiles – avec un champ magnétique ultra-puissant.

Pendant qu’il tourne dans l’espace, l’étrange objet envoie un faisceau de rayonnement qui traverse la ligne de visée de la Terre, selon l’étude, pendant une minute sur 20, ce qui en fait l’une des sources radio les plus brillantes du ciel.

L’objet est dans notre « arrière-cour galactique »

Natasha Hurley-Walker, du Centre international de recherche en radioastronomie de l’Université Curtin, a dirigé l’équipe qui a fait la découverte. « Cet objet apparaissait et disparaissait pendant quelques heures dans nos observations », a-t-elle dit. « C’était complètement inattendu. C’était un peu effrayant pour un astronome parce qu’il n’y a rien de connu dans le ciel qui fasse ça. Et c’est en fait très proche de nous – à environ 4 000 années-lumière. C’est dans notre arrière-cour galactique. »

Selon Natasha, l’objet a été découvert par Tyrone O’Doherty, un étudiant de l’Université Curtin, qui utilisait le télescope Murchison Widefield Array (MWA) dans l’arrière-pays australien occidental et une nouvelle technique développée par lui-même. « C’est excitant que la police que j’ai identifiée l’année dernière soit devenue un objet si particulier », a déclaré O’Doherty, qui fait actuellement un doctorat à Curtin. « Le large champ de vision et l’extrême sensibilité de MWA sont parfaits pour balayer tout le ciel et détecter l’inattendu. »

Le tableau décrit l’évolution des observations. Un fort scintillement ionosphérique provoque des ondulations dans la luminosité de la source au fil du temps. Image : Hurley-Walker N. Zhang X. Bahramian.

Les objets qui s’allument et s’éteignent dans l’univers ne sont pas nouveaux pour les astronomes, qui les appellent transitoires. L’astrophysicienne Gemma Anderson, co-auteur de l’étude et professeur à Curtin, a déclaré : « Lorsque vous étudiez les transitoires, vous observez la mort d’une étoile massive ou l’activité des restes qu’elle laisse derrière elle. »

Les transitoires lents comme les supernovas peuvent apparaître en quelques jours et disparaître après quelques mois. Les transitoires rapides, comme un type d’étoile à neutrons appelé pulsar, clignotent en quelques millisecondes ou secondes.

Les astronomes surveillent l’objet

Selon Gemma, l’objet mystérieux était « incroyablement brillant » et plus petit que le Soleil, émettant des ondes radio hautement polarisées – ce qui suggérait que l’objet avait un champ magnétique extrêmement puissant.

Pour Natasha, les observations correspondent à un objet astrophysique prédit appelé magnétar à ultra longue période. « C’est un type d’étoile à neutrons à rotation lente dont l’existence était théoriquement prévue », a-t-elle déclaré. « Mais personne ne s’attendait à en détecter directement un comme celui-ci parce que nous ne nous attendions pas à ce qu’ils soient si brillants. D’une manière ou d’une autre, il convertit l’énergie magnétique en ondes radio beaucoup plus efficacement que tout ce que nous avons vu auparavant.

Elle surveille l’objet avec le MWA pour voir s’il se rallume. « Si cela se produit, il y a des télescopes à travers l’hémisphère sud et même en orbite qui peuvent pointer directement vers lui », a-t-il révélé, ajoutant qu’il prévoyait de rechercher davantage de ces objets inhabituels dans les vastes archives du MWA. « De nouvelles détections diront aux astronomes s’il s’agissait d’un événement unique rare ou d’une vaste nouvelle population que nous n’avions jamais remarquée auparavant », a déclaré le chercheur.

Selon le directeur de l’équipe MWA, le professeur Steven Tingay, le télescope est un instrument précurseur du Square Kilometre Array (SKA) – une initiative mondiale visant à construire les plus grands radiotélescopes du monde en Australie occidentale et en Afrique du Sud cet objet, et à étudier ses propriétés détaillées, est que nous avons pu collecter et stocker toutes les données que le MWA a produites au cours de la dernière décennie au Pawsey Research Supercomputing Center. Être capable de parcourir un ensemble de données aussi volumineux lorsque vous trouvez un objet est assez unique en astronomie », a-t-il déclaré. « Il y a sans aucun doute beaucoup plus de joyaux à découvrir par le MWA et le SKA dans les années à venir. »

Le MWA est situé au Murchison Radio Astronomy Observatory en Australie-Occidentale, qui est géré par le CSIRO, l’Agence nationale des sciences d’Australie, et a été créé avec le soutien du gouvernement australien.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !