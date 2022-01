La mission commence maintenant : à quoi s’attendre de James Webb après son arrivée au point prévu dans l’espace ?

Un mois après son lancement, le télescope spatial James Webb est enfin arrivé au deuxième point de Lagrange (L2) – la position désignée par sa mission dans l’espace. Depuis lors, il y a eu plusieurs processus visant à activer et à évaluer chacun des composants les plus importants de son fonctionnement. Mais la question demeure : et maintenant ?

La réponse est simple : plus d’analyses et plus d’ajustements. Avant de commencer à capturer les superbes images de l’espace que nous attendions, le télescope subira une série de révisions par des ingénieurs et des scientifiques, préparant le télescope dans un processus qui devrait prendre environ cinq mois, mais qui garantira un fonctionnement essentiel. d’une mission qui durera toute sa durée de vie – entre cinq et plus de 10 ans, selon la NASA.

Lire aussi