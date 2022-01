La plus vieille tortue du monde fête ses 190 ans

Dans les jardins de la résidence officielle du gouverneur de Sainte-Hélène, l’une des îles les plus reculées du monde, qui fait partie du territoire britannique d’outre-mer, vit un résident très spécial : Jonathan, une tortue des Seychelles (Aldabrachelys gigantea hololissa) mâle connu comme le plus vieil animal terrestre vivant au monde, qui en 2022 aura 190 ans.

Jonathan avait environ 50 ans lorsqu’il est arrivé à Sainte-Hélène en 1882. En fait, personne ne connaît son âge exact, sa « date de naissance » en 1832 étant une estimation. Dans une déclaration à CNN, Matt Joshua, directeur du tourisme de Sainte-Hélène, a déclaré: « Il pourrait avoir 200 ans, car les informations sur son arrivée sur l’île ne sont pas exactes et il n’y a aucune trace réelle de sa naissance. »

La plus ancienne preuve documentaire de son âge est une photo prise en 1886. On y voit Jonathan et une autre tortue de son espèce paître sur les pelouses de la Plantation House, la résidence officielle du gouverneur de l’île.

Jonathan est la tortue à gauche de cette photo prise en 1886, dans les jardins de la résidence officielle du gouverneur de Sainte-Hélène

Image : Wikimedia Commons / Domaine public

Avant Jonathan, la plus vieille tortue du monde était Tu’i Malila, décédée aux Tonga en 1966, à l’âge de 189 ans. C’était un cadeau de l’explorateur britannique, le capitaine James Cook, à la famille royale de l’archipel vers 1777. On estime qu’une autre tortue de l’espèce de Jonathan, nommée Adwaita, a vécu jusqu’à 255 ans au zoo d’Alipore à Calcutta, en Inde, où il est décédé en 2006. Son âge, cependant, n’a pas pu être vérifié en raison du manque de documentation.

La vie de roi à Queen’s Land

Comme tout être vivant à un âge (très) avancé, Jonathan présente depuis longtemps des signes de vieillesse, comme la cécité et la perte de l’odorat. C’est pourquoi il mangeait mal, essentiellement des brindilles, des feuilles et de l’herbe, qui étaient les seules choses qu’il pouvait identifier et apprécier dans la nature.

Maintenant, après avoir subi un traitement digne d’un roi, Jonathan suit un régime riche en calories riche en aliments nutritifs tels que les pommes, les carottes, les concombres, les bananes et la goyave, ce qui permet à sa santé et à sa vigueur de récupérer, selon le vétérinaire Joe Hollins. rapporté au magazine National Geographic.

« Son bec autrefois émoussé et cassant est devenu pointu et mortel, il souffrait donc probablement de microcarences en vitamines, minéraux et oligo-éléments, jusqu’à la mise à jour de son régime alimentaire », a déclaré Hollins.

Jonathan est aveugle à cause de la cataracte et a complètement perdu son odorat, mais il a une ouïe parfaite. Image: Infos de Sainte-Hélène

Le plus vieil animal du monde a une excellente ouïe

Bien qu’aveugle à cause de la cataracte et totalement dépourvue d’odorat, l’énorme tortue a toujours une excellente ouïe, selon son vétérinaire. « Une fois par semaine, je le nourris à la main pour augmenter son apport calorique », a déclaré Hollins dans un rapport. « Après votre repas, je nettoie votre menton, vous gratte la gorge et vous souhaite tout le meilleur. »

Beaucoup de gens n’ont jamais entendu parler de cette espèce, également connue sous le nom de tortue géante d’Aldabra, et peuvent même la confondre avec ses cousines vivant dans les îles Galapagos (les tortues géantes des Galapagos). Mais, ils sont assez différents.

« Les tortues géantes d’Aldabra sont bien plus intéressantes et sociables que ce à quoi la plupart des gens pourraient s’attendre », déclare Justin Gerlach, coordinateur scientifique au Nature Protection Trust des Seychelles.

Dans la nature, ces animaux forment des groupes ou des troupeaux qui aiment se rassembler dans des pâturages ouverts, et Johnathan est accompagné de deux femelles, Emily et Frederika. En captivité, « s’ils sont bien gardés, ils rechercheront la compagnie humaine », explique Gerlach. « Certaines tortues aiment même être caressées. »

Bien que les tortues d’Aldabra soient largement protégées de la chasse aujourd’hui, Gerlach dit qu’il existe un danger beaucoup plus grand pour l’espèce. L’atoll d’Aldabra est juste entre un et deux mètres au-dessus du niveau de la mer, et les scientifiques prédisent que les océans du monde monteront à environ un mètre d’ici l’an 2100.

