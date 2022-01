Un observatoire en Italie enregistre l’arrivée du télescope James Webb à destination

Grâce au projet de télescope virtuel, un service fourni par l’observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome, en Italie, plusieurs scientifiques ont pu voir le télescope spatial James Webb (JWST) arriver à destination, un point de Lagrange L2 dans la Terre- Système solaire, situé à environ 1,5 million de kilomètres de notre planète.

Géré par le docteur en astrophysique Gianluca Masi, le programme se compose de plusieurs télescopes robotisés, accessibles à distance en temps réel via Internet, utilisés à la fois pour la recherche et les loisirs et accessibles à tous. En effet, malgré l’instrumentation technologiquement avancée, le système est considéré comme très facile à utiliser.

D’après le site espace.com, responsable de la capture était un télescope PlaneWave de 17 pouces, qui avait déjà suivi Webb lors de son voyage, qui a commencé le matin de Noël l’année dernière.

Télescope spatial James Webb parmi une mer d’étoiles de fond. Les étoiles apparaissent floues parce que le télescope suivait le mouvement du JWST, qui apparaît comme une petite tache blanche. Image : Gianluca Masi/Le projet de télescope virtuel

Dans l’image ci-dessus, il est possible de voir le (très) lointain télescope spatial James Webb entouré d’étoiles dans l’immensité de l’univers. D’accord… ça ne ressemble pas à une image très excitante, et pour les non-initiés, ce pourrait être juste un tas de points blancs tachetés sur un fond noir. Peut-être qu’en zoomant un peu plus on pourrait voir un peu plus clairement l’équipement ?