Starlink développe une antenne pour apporter Internet aux clients dans des endroits extrêmes

Starlink, la division Internet par satellite de SpaceX, crée une nouvelle version plus robuste de l’antenne pour desservir les clients dans des endroits extrêmes, avec des opérations à des températures plus chaudes ou plus froides. Une version antérieure de cette antenne avait déjà été créée, envisageant l’amarrage sur des navires, des avions et d’autres véhicules.

La conception a été révélée dans une documentation envoyée par la société d’Elon Musk à la Federal Communications Commission (FCC), l’organisme américain qui réglemente les services de télécommunications et les offres Internet dans le pays. L’entreprise a nommé le nouveau format « HP » (acronyme de « haute performance »).

