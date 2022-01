La recherche relance le débat sur la présence d’eau liquide dans le sud de Mars

Une étude rapportée par Apparence numérique lundi (24), il a déclaré que la supposée eau liquide au pôle sud de Mars n’était « qu’un mirage ». Deux jours plus tard, de nouvelles recherches viennent indiquer le contraire, indiquant une bonne probabilité que la région ait de l’« eau salée » sous la calotte glaciaire sur la courbe inférieure de la planète rouge.

Selon les données recueillies par le Southwest Research Institute (SwRI), au Texas, les propriétés de l’analyse des composants de la glace martienne à des températures de -98,3 ° C (Celsius) confirment une forte possibilité de l’existence d’eau «salée» dans le région mentionnée. .

Les régions extrêmes de Mars ont de la glace, mais des études bien fondées sont en désaccord sur la présence – ou l’absence – d’eau liquide sous les couches polaires de la planète rouge (Image : HAKAN AKIRMAK VISUALS/)

La nouvelle étude réfute les recherches de cette semaine, tout en soutenant l’analyse plus ancienne effectuée à partir des données collectées par MARSIS – un instrument exploité par l’Agence spatiale européenne (ESA). L’artefact a affirmé la possibilité d’eau liquide sous la glace après avoir observé des réflexions de la surface du pôle sud de Mars dans ses antennes.

« Des lacs d’eau liquide existent bel et bien sous les glaciers de nos régions arctiques et antarctiques, il existe donc des analogues terrestres pour nous permettre de chercher de l’eau sous la glace. [em outros planetas]», a déclaré le Dr David Stillman, géophysicien au SwRI. « Les sels exotiques dont nous savons déjà qu’ils existent sur Mars ont des propriétés « antigel » remarquables, permettant aux réseaux de glace de rester liquides même à des températures inférieures à zéro. Nous avons étudié ces sels dans notre laboratoire pour comprendre comment ils réagiraient au radar.

Les « fermes de glace » sont, d’une manière simple, le composé dérivé de la cristallisation de l’eau en glace. Le sel ne s’adapte pas à la structure chimique de la glace, il finit donc par être expulsé, formant des objets dispersés.

La prise en compte des réflexions observées par MARSIS a été essentielle pour nos recherches : équipé d’une antenne d’environ 40 mètres (m), l’appareil de l’ESA survole une planète, réfléchit les ondes radio sur une zone précise et analyse les échos et réflexions qui lui parviennent retour.

Dans le cas de l’eau liquide proche de la surface, ces réflexions sont extrêmement brillantes, tandis que la glace et les corps rocheux sont moins évidents. Ce que Stillman a fait était d’examiner les données plus anciennes, mais en utilisant de nouvelles méthodes – en particulier, une chambre environnementale à l’intérieur du SwRI qui lui permet d’atteindre des températures proches de l’azote liquide et d’imiter des pressions similaires à l’environnement sur Mars – pour analyser la présence de sels. sous forme de perchlorate et de chlorure.

« Mes collègues italiens [autores da primeira pesquisa] est venu me voir pour évaluer si mon expérience en laboratoire confirmerait la présence d’eau liquide dans le glacier martien », a-t-il déclaré. « Mes recherches ont montré que nous n’avons pas de lacs de perchlorate ou de chlorure, mais ces produits chimiques peuvent exister entre les grains de glace et les sédiments, ce qui est suffisant pour présenter une puissante réponse diélectrique. Quelque chose de similaire se produit lorsque l’eau de mer laisse des grains de sable saturés sur la plage ; ou comment les arômes artificiels imprègnent les boissons comme les granités et barbotines”.

Stillman souligne, cependant, que la présence d’eau liquide dans cette zone, en particulier, ne doit pas être comprise comme « synonyme » de la présence de vie sur Mars. Selon lui, la région est si froide qu’elle rend l’émergence de la vie non viable. Mais encore, cela soulève des questions intéressantes sur l’évolution de Mars sur des milliards d’années.

L’article complet a été publié dans Lettres sur les sciences de la Terre et des planètes.

